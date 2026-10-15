Запчасти для китайских машин: почему одни ждут месяцами, а другие меняют быстро

Эксперты объяснили разницу в доступности автозапчастей для разных марок из Китая

Спрос на китайские автомобили в России растет, и все чаще владельцы сталкиваются с вопросом: как долго ждать запчасти, если случилась авария?

Есть мнение, что для массовых марок вроде Chery и Haval проблем с комплектующими практически нет, а вот владельцам Changan, Zeekr, FAW или BYD может потребоваться терпение. Ожидание кузовных деталей для этих машин иногда затягивается на срок от одного до пяти месяцев. С чем же связана такая разница?

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Анастасия Коротаева, заместитель исполнительного директора ГК «Интер Авто Тим»:

– Для автомобилей брендов, официально представленных в России и имеющих уполномоченного дистрибьютора, проблем с запчастями быть не должно – например, для тех же Chery и Haval. С Changan мы не работаем, но предположу, что с комплектующими там тоже все в порядке. По крайней мере, для пула брендов в нашем портфеле (Chery, Haval, Tenet, Tank, Geely и другие), а также для всей группы Chery, Geely, Great Wall детали в наличии.

При покупке автомобиля у официального российского дилера на машину дают гарантию и сам дилер, и импортер. А все гарантийные работы по закону «О защите прав потребителей» должны быть выполнены в течение 45 дней. Поэтому импортеры выстраивают поставки так, чтобы уложиться в этот срок. Даже уникальную деталь привозят быстро – при необходимости самолетом.

Сложнее с брендами вроде Zeekr, у которых нет официального представительства в России. Особенно если речь о гибридах и «электричках»: компетенций у профильных центров пока немного, да и времени прошло мало. Поэтому вопрос ремонта может оказаться сложнее.

Теперь про разборки, аналоги и посредников. Да, есть разные агрегаторы, что-то можно найти и на «Авито», но в этом случае важно убедиться в оригинальности детали. Дилеры выкупают запчасти напрямую у импортеров, отвечающих за качество. Если вы поставили деталь и она сломалась в гарантийный период, можно обратиться за заменой по рекламации. А за запчасти на сторонних ресурсах ответственности никто не несет.

Насколько знаю, дилеры не продают запчасти на руки, но вы всегда можете их посмотреть перед установкой и запросить старую деталь после замены. Когда мы меняем, например, фильтры, то всегда оставляем старый и показываем, что действительно его заменили, а не просто промыли.

Никита Малов, основатель и управляющий партнер аналитической компании ДОВОД:

– По поисковым запросам спрос на детали к Changan растет быстрее, чем к Haval. В июле-сентябре 2026 года запрос «запчасти changan» задавали в Яндексе на 26% чаще, чем годом раньше, а «запчасти haval» на 5% чаще. Разборку Changan за те же три месяца искали на 47% чаще, хотя пока это 100-150 запросов в месяц.

Разборку ищут и для массовых марок: у Haval на нее приходится уже 8 запросов из 100 про запчасти, год назад было 7. Покупка у дилера не гарантирует мгновенного наличия запчастей на складе, поэтому покупателю стоит еще до сделки спросить, сколько ждать кузовную деталь именно под эту модель, и заранее найти в своем городе разборку этой марки.

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