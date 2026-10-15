Как избежать доначисления утильсбора при покупке машины? Советы эксперта

При покупке авто с пробегом нужно проверять уплату утильсбора на сайте ФТС

Льготный утильсбор, напомним, положен тем, кто ввозит автомобиль для личного пользования. Владеть машиной при этом нужно не меньше года.

Продали раньше срока – ввоз автоматически сочтут коммерческим, а сбор доначислят до полной суммы.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Вот тут и кроется главная загвоздка. Требование о доплате вполне может прийти не тому, кто изначально перегонял машину через границу.

Авто часто меняет нескольких владельцев, и таможня рассылает уведомления по всей цепочке. Не заплатят предыдущие собственники – разбираться придется нынешнему хозяину.

Совет эксперта по проверке утильсбора

Руководитель компании Major Expert Давид Павлов советует проверять правомерность уплаты утильсбора на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС). Но не каждый водитель понимает, на какие именно данные обращать внимание.

Поэтому, покупая машину с пробегом, ограничиваться привычной проверкой истории не стоит.

Когда при ввозе уплачен полный утильсбор, вопросов не возникает. Другое дело – льготная ставка: здесь важно выяснить, сколько времени автомобиль числился за первым собственником до продажи.

С рук или у официального дилера

Уберечься от появления новой информации уже после сделки не может даже профессиональный продавец. Ошибиться теоретически способен и дилер – разница вскрывается лишь тогда, когда проблема обнаружилась, поясняет Павлов.

При покупке с рук придется искать продавца и договариваться о доплате утильсбора либо возврате денег. Откажется – остается только суд. Расторжения договора покупатель требовать вправе, но быстрое возвращение средств решение суда не гарантирует.

Покупка у официального дилера избавляет от необходимости распутывать цепочку: клиент обращается к компании, которая несет ответственность по договору. Дилер забирает автомобиль, возвращает деньги или меняет его на другой, а с тем, кто машину сдал, разбирается самостоятельно, пояснил эксперт в разговоре с «За рулем».

О том, какие машины с пробегом россияне выбирают чаще всего, «За рулем» уже рассказывал.

Обзор выгодных предложений по ОСАГО в 2026 Согласие – ОСАГО. 100% онлайн за 5–10 минут. Дополнительно можно оформить Белую карту (расширение к ОСАГО для поездок в Беларусь) или Мини-каско — покрывает ущерб, даже если у виновника нет полиса. АльфаСтрахование – ОСАГО. Е-ОСАГО. Страховая сумма до 500 000 ₽. Минимальный срок от 20 дней. Сравни – ОСАГО. Сервис подбора и покупки полиса ОСАГО в 3 шага: рассчитать стоимость - выбрать лучшее предложение - купить. Mafin – ОСАГО. Сервис автоматически заполняет данные автомобиля и сохраняет расчёты. Бонус от «За рулем»: промокод AFFILEAD10 - кэшбэк 10% от стоимости полиса. Примените промокод на сайте страхователя, введя его в специальное поле «Промокод». Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ООО "СК "Согласие". 7706196090 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6ayxwYUt6D6Z4tCQTusKfqc9FgyCrvkTDbnpgUUGzP81WHYQoJ

АО «АльфаСтрахование». 7713056834 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Fxae14GfsEb4WxKciSQEhvdLGPhAChhzzStRRiZat3zcxCcUL

ООО "ЭЛ СИ СИСТЕМС". 7730004900 23HWSj1HUuahiZs4tCUg4ytv466ktK1pNHHqrSbUJgMRKqMpDyDwhMj6r3QEC5eZDsm6zyffa3TKiF

ООО «Сравни.ру». 7710718303 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aykNXZb8AwGcLEwiHGeKbp71e4PeeoMEBzvsxPt8EwdPdHQan