Россиянам рассказали, что будет с параллельным импортом автомобилей в 2027 году

Утильсбор и ограничения КНР на экспорт машин ударят по иномаркам мощнее 160 сил

Директор по маркетингу АГ « Авилон » Юрий Блинов рассказал, что будет с параллельным импортом автомобилей в 2027 году.

В ближайшее время на авторынок будут давить сразу два обстоятельства – очередная индексация утилизационного сбора и ужесточение китайских требований к экспорту машин.

По мнению эксперта, наиболее уязвимым окажется средний ценовой сегмент, и в первую очередь импортируемые автомобили мощностью свыше 160 л.с. Покупатель в этой нише и без того чутко реагирует на ценник, а дополнительная фискальная нагрузка способна серьезно переписать экономику покупки.

Зато модели до 160 л.с. – те, для которых сохраняются условия льготного ввоза физлицами, – могут получить дополнительное конкурентное преимущество. Не случайно импортеры присматриваются именно к таким версиям.

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Китайские экспортные ограничения, по оценке эксперта, поставки глобальных брендов не остановят, но логистику усложнят: сроки вырастут, издержки тоже. Особенно пострадают марки, которые официально в России не представлены и не имеют подтвержденной сервисной инфраструктуры. Крупные импортеры и дилеры, безусловно, постараются накопить товарные запасы до конца 2026 года. Некоторое время это будет сдерживать рост розничных цен, хотя фундаментальные причины никуда не денутся.

Если заглянуть дальше, эксперт ждет усиления позиций локализованных китайских брендов. Их козырь – не только цена. В плюс идут официальная гарантия, доступность запчастей, сервисная инфраструктура и более предсказуемая стоимость владения.

Ранее «За рулем» рассказывал, что китайские машины подорожают уже в ближайшее время.

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