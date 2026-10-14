Китайские машины станут дороже — названа точная дата

Гибриды и электромобили из Китая подорожают с 1 апреля 2027 года

Поставляемые из Китая гибридные и электрические легковые автомобили станут дороже весной 2027 года.

Причина – в сокращении ставки возврата налога на добавленную стоимость (НДС), применяемой при экспорте машин на новых источниках энергии (NEV), то есть гибридных и полностью электрических авто.

Информацию о готовящихся изменениях опубликовали министерство финансов и налоговое управление КНР. Сейчас экспортеры гибридов и «электричек» полностью компенсируют НДС, однако с указанной даты компенсация снизится с 13% до 9%.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Зачем это нужно Китаю? Мера вводится в рамках оптимизации возврата экспортных налогов. В последние сектор NEV в КНР активно рос, производители все чаще смотрели на внешние рынки, а вот внутри страны спрос начал проседать. Эксперты считают, что наиболее заметно новые правила скажутся на экспортных компаниях, которые занимаются альтернативными поставками.

Обзор выгодных предложений от банков в 2026 ВТБ – автокредит наличными Без первоначального взноса. Сумма кредита: от 300 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок кредита: от 1 года до 7 лет. Т-Банк – рассчитать кредит на авто До 8 000 000 руб. До 8 лет. Без первоначального взноса. Удобный расчет кредита на онлайн-калькуляторе. Решение за 2 минуты. Есть также возможность оформить дебетовую карту или кредитную карту Drive для водителей с повышенным кэшбеком на покупки товаров и услуг для автомобилистов. Совкомбанк – рассчитать кредит Автокредит или денежный кредит под залог автомобиля. Заявка онлайн. Без подтверждения дохода. Кредит на карту или курьером. Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ПАО Банк ВТБ. 7702070139 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aysDqcA68P5MpatMwmTCu5Edk2zK23JY3eGrrsAgcffkHzsDk ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Eif6mrEySkHFhB5vVgRB2qasFKchpvdJQHbZn8ovNtSPda4Dk

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQDuuSnH2DyCC36BaE2or78H478xfcv3D6ityKGCrmERMKUTu

ПАО "СОВКОМБАНК". 4401116480 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQ86gY51sARjBj6HRsRsKufYGG6UuxB5eqcsp9jh22dCKyTQL

Ранее «За рулем» рассказал, что «параллельные» машины в РФ могут подорожать на 10-15%.