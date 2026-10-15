МАЗ приступил к испытаниям тягача с кабиной КАМАЗа

МАЗ начал испытывать грузовики с кабинами КAMАЗа

Испытательный центр МАЗ в Минске – именно там недавно прошла проверку кабина К5. Ставить ее собираются на шасси седельного тягача белорусской марки. О самих тестах сообщила пресс-служба Минского автозавода. Подобная унификация заложена в комплексную программу сотрудничества между ОАО «МАЗ» и ПАО « КАМАЗ». А вот откажется ли белорусский производитель от кабинных модулей собственной разработки, в компании умалчивают.

Что вообще представляет собой кабина К5? Это плод совместной работы КАМАЗа и концерна Daimler. За основу взяли кабинный модуль Mercedes-Benz Actros поколения BM963. Исполнений в гамме несколько, и различаются они габаритами.

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Изначально модуль разрабатывался для грузовиков КАМАЗ поколения К5. Теперь же на него смотрят шире – как на универсальное решение для грузовой техники МАЗ полной массой свыше 12 тонн.

Прошедшие испытания – очередной этап реализации дорожной карты. Подписали этот документ генеральные директора МАЗа и КАМАЗа Валерий Иванкович и Сергей Когогин в июле 2026 года.

Как будут развиваться события дальше, станет ясно по итогам первых тестов. От них напрямую зависит, на каких этапах унифицированную кабину интегрируют в производственную программу Минского автомобильного завода.

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