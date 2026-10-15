Четыре группы компаний заняли более 70% авторынка РФ

Аналитик Целиков: 72% российского авторынка контролируют четыре группы компаний

Свежими цифрами по структуре отечественного рынка новых автомобилей поделился Сергей Целиков, возглавляющий аналитическое агентство « Автостат». Подсчеты он выложил в собственном Telegram-канале 14 октября. Из них следует, что 72% рынка приходится на четыре группы производителей. Аналитик сгруппировал марки по принадлежности к автомобильным концернам и платформам, на которых построены модели.

По оценке эксперта, наибольшую долю сохраняет АВТОВАЗ – за девять месяцев 2026 года на него пришлось 25% рынка. Еще 20% заняли автомобили на платформах Chery, включая новые российские марки, созданные на базе китайских моделей (к примеру, Tenet и Jeland).

Группе Great Wall Motor прежде всего за счет Haval принадлежит около 15%, а на автомобили, построенные на платформах Geely (включая Volga и Belgee), приходится 12%.

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В целом за январь – сентябрь российские марки, включая новые бренды, заняли 41,5% рынка, опередив китайские с долей 40%. Если учитывать не происхождение бренда, а страну сборки автомобиля, доля машин российского производства достигает 63%, тогда как на авто, собранные в Китае, приходится 27,8%, подсчитал аналитик.

Оставшиеся 28% рынка приходятся примерно в равных долях на глобальные автомобильные марки и другие китайские бренды.

О том, какие тренды определяют спрос на новые машины в России, «За рулем» уже рассказывал.

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