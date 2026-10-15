Jeep возвращает на рынок популярный кроссовер, который не прижился в России

Carmagazine: Jeep вернет Renegade в Европу на платформе STLA One

Европейский рынок опять увидит Jeep Renegade. Компактный кроссовер, в прошлом году покинувший этот регион, готовится к возвращению – правда, уже в новом поколении.

Возвращение модели – лишь часть масштабной перестройки, которую затеяли в Jeep. Европейскую линейку бренда намерены расширить до шести машин, и Renegade займет в ней свое место. По сути, кроссовер заметно преобразится: переделают и внешность, и техническую составляющую.

Jeep Renegade

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За основу возьмут современную платформу STLA One. Что конкретно она даст новинке – вопрос открытый, но ставка на нее делается серьезная.

Ставку в Jeep делают на так называемый «многоэнергетический подход». Проще говоря, покупателям предложат на выбор несколько типов силовых установок, а не одну-единственную.

Что до Европы, то здесь Renegade, скорее всего, появится либо в виде гибрида, либо как полноценный электромобиль. Точной разбивки по версиям пока нет.

Jeep Renegade

Второй акцент – на полном приводе. Каким образом его реализуют, механически или через электромоторы, в компании не уточняют. Сроки выхода нового Renegade на рынок тоже пока не называются.

В линейке марки компактный Renegade появился в 2014 году. И, между прочим, именно он притянул в салоны тех, кто раньше Jeep всерьез не рассматривал.

Тираж получился внушительным – свыше 2 миллионов автомобилей по всему миру. Причем на Европу пришлось больше 610 тысяч из них.

В России модель официально продавалась, но популярностью не пользовалась.

О том, как тихо вернулась в Россию Volvo, «За рулем» уже рассказывал.

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