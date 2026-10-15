Продажи Volvo в России выросли почти вдвое

«Автостат»: продажи новых Volvo в РФ за девять месяцев выросли на 42,8%

За девять месяцев 2026 года в России нашли покупателей 614 новых Volvo. Такие цифры сообщили в пресс-службе аналитического агентства « Автостат». Относительно того же отрезка 2025-го прирост составил 42,8%.

А вот сентябрь вышел провальным. За месяц дилеры отдали клиентам лишь 70 машин шведской марки – это на 16,7% меньше, чем годом ранее. Получается, общая статистика держится на первых восьми месяцах, а последний месяц ее подпортил.

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Почему вообще речь идет о новых автомобилях бренда, который официально в стране не работает? Все просто: в 2022 году Volvo свернула деятельность в России после начала военных действий на Украине. С того момента машины приезжают сюда по схеме параллельного импорта – этим занимаются и дилеры, и частные продавцы.

Самая свежая новинка, добравшаяся до российского рынка, – электрический кроссовер Volvo EX90. Привод полный, под капотом два электромотора, суммарно выдающие 408 л.с. Просят за него 15 900 000 руб.

«За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России – Geely EX5) получил полный привод.

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