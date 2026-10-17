Рост интереса к новым машинам в России замедлился

«Авито Авто»: интерес к гибридным автомобилям в России вырос вдвое за год

Интерес пользователей к новым автомобилям в III квартале 2026 года остался выше прошлогоднего уровня, рассказали эксперты «Авито Авто» по итогам анализа данных на платформе. Другое дело, что прибавлять он стал заметно медленнее прежнего.

Посмотрим на цифры. В январе-марте машины рассматривали на 43,4% активнее, чем за аналогичный отрезок прошлого года. А вот июль-сентябрь дал всего 8,5% прироста. Что касается структуры предложения, то за год доля автомобилей российского производства выросла с 31 до 44%, а доля машин китайских брендов сократилась с 57 до 45%.

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Другим заметным трендом эксперты назвали рост интереса к гибридным автомобилям. С января по сентябрь 2026 года их рассматривали вдвое активнее, чем за аналогичный период прошлого года, а в первой половине года спрос на гибриды вырос на 40% год к году. В Москве в сентябре на объявления о продаже новых гибридных автомобилей приходился каждый пятый контакт с продавцами - на 25% больше, чем годом ранее.

Еще одно изменение - заметный рост интереса к автомобилям в более высоких ценовых сегментах. В сентябре доля машин стоимостью от 3 до 5 млн рублей в общем числе контактов с продавцами увеличилась на 7,5 процентного пункта год к году, а автомобилей за 5–8 млн рублей - на 3,6 п. п. За девять месяцев 2026 года интерес к этим сегментам вырос на 56% и 81% соответственно.

Также на 14 процентных пунктов выросла доля тех, кто рассматривает и новые автомобили, и машины с пробегом. Пользователи всё чаще сравнивают оба рынка, чтобы подобрать подходящий вариант с учетом бюджета и характеристик автомобиля, отметили аналитики.

О том, как меняются настроения покупателей на авторынке, «За рулем» уже рассказывал.

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