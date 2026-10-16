Названы самые популярные машины по типу топлива
Бензин в России по-прежнему вне конкуренции. Практически каждая новая легковушка, вставшая на учет в 2026 году, заправляется именно им, а вот машины с альтернативными силовыми установками прибавляют куда быстрее – правда, отталкиваясь от очень скромных объемов. Такую картину дают подсчеты « Автостат Инфо».
За девять месяцев в стране зарегистрировали 950 286 новых легковых автомобилей. Прирост к тому же периоду 2025 года – 7,7%.
Бензин сохраняет лидерство
На модели с бензиновым двигателем пришлось 91,3% всех регистраций. В штуках это 867 866 машин, на 4,9% больше, чем годом ранее.
Кстати, общий рынок прибавил 7,7%, тогда как бензиновый сегмент – только 4,9%. Выходит, рост есть, но от общей динамики он отстает.
Дизельные машины, между прочим, и вовсе ушли в минус: за девять месяцев их зарегистрировали 7332 штуки, падение составило 5,8%.
Гибриды и электромобили прибавляют
Электромобили показали рост на 47,6% – 11 848 штук. На фоне бензинового сегмента цифра выглядит скромно, зато темпы совсем другие.
Еще динамичнее смотрится гибридный сегмент: плюс 60% и 57 942 машины. По объему такие модели почти в пять раз опережают чисто электрические.
Вот и получается, что альтернативные виды топлива пока занимают небольшую нишу, но основной рост сосредоточен именно там.
О том, как меняются предпочтения покупателей, «За рулем» уже рассказывал, подводя итоги года вместе с «Авито Авто».
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