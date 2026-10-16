В Китае выпустят кроссовер с полностью хромированным кузовом

SAIC и GM показали новый кроссовер Wuling Starlight L с хромированным кузовом

Совместное предприятие SAIC и General Motors выложило официальные снимки Wuling Starlight L – среднеразмерного кроссовера, чей кузов целиком покрыт хромом. Прочие детали внешности и салона, судя по публикации Autohome, трогать не стали: все осталось как было.

Машину делают для китайского рынка. Уже в базовой версии ей положены светодиодные фары ближнего и дальнего света – с автоматикой, подсветкой поворотов, регулировкой по высоте и задержкой выключения. Сзади, на двери багажника, стоит фонарь во всю ширину кузова. Габариты такие: 4980 мм в длину при колесной базе 2950 мм.

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Под капотом – подключаемый гибрид. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра работает в паре с электромотором на передней оси, коробка – бесступенчатая. До сотни такой кроссовер разгоняется за 8,2 секунды, потолок скорости – 190 км/ч, а на разряженной батарее он съедает 4,9 литра на 100 км.

Чисто на электричестве гибрид проезжает 260 км, суммарный запас хода доходит до 1260 км. В топовой комплектации обещают адаптивный круиз-контроль и систему помощи водителю. Сколько будет стоить хромированная версия и когда она появится у дилеров, пока не говорят.

О том, как китайские поставки меняют российский авторынок, «За рулем» уже рассказывал.

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