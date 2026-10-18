С 6 по 12 октября бензин в России немного подешевел

Росстат: с 6 по 12 октября средняя цена бензина в России снизилась на 5 копеек

Росстат подсчитал, как менялись цены на топливо с 6 по 12 октября. Средний по стране литр подешевел, правда, всего на 5 копеек: с 78,73 до 78,68 рубля. Движение минимальное, и заметить его на заправке вряд ли получится.

Самые ходовые марки повели себя по-разному. АИ-92 потерял в цене символическую копейку – 74,71 рубля за литр вместо 74,72. У АИ-95 снижение куда ощутимее: минус 11 копеек, до 80,92 рубля (неделей ранее было 81,03).

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А вот высокооктановое топливо продолжило дорожать. АИ-98 и бензин с еще большим октановым числом прибавили 18 копеек, и теперь средний литр такой марки стоит 104,50 рубля против 104,32 неделей раньше.

Дизель тоже подешевел, но совсем чуть-чуть – минус 5 копеек, до 86,67 рубля (было 86,72).

Как цены разошлись по регионам

В обеих столицах топливо, наоборот, прибавило в цене. За неделю в Москве бензин подорожал на 0,1%, в Санкт-Петербурге – на 0,4%. Выходит, среднероссийское снижение сложилось за счет других территорий.

Росстат зафиксировал рост цен в 49 регионах и снижение в 31. Магаданская область отличилась самым заметным подорожанием – сразу на 8,7%. Обратный пример – Тюменская область без учета автономных округов: там бензин подешевел на 8,1%.

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