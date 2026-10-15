«Что нам заливают?» — правда и мифы про моторное топливо низкого экокласса

Эксперты «За рулем» рассказали, чем грозит мотору бензин К2

О том, что опаснее для мотора, рассчитанного на АИ‑95 класса 5, – 92‑й класса 5 или 95‑й класса 3 – рассказано тут. К чему приведет использование АИ-100, если он не рекомендован для вашей машины, читайте в этой публикации.

– Чем страшна сера в моторном топливе?

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– При сгорании топлива сера превращается в оксиды (SO₂, SO₃). В присутствии влаги они образуют серную и сернистую кислоты, которые вызывают электрохимическую коррозию. Далее этот процесс дополняется коррозионно-механическим изнашиванием. Всё это отрицательно влияет на поверхности деталей, в первую очередь – на подшипники скольжения. Отметим, что коррозионная активность серы в бензине ниже, чем в дизтопливе.

Каталитические нейтрализаторы, на активной поверхности которых оседают кислоты, серу не любят. Однако если ее содержание в бензине не превышает требования класса 3 (150 мг/кг), то мгновенных отказов скорее всего не произойдет. Другое дело, если попадется топливо К2 с содержанием серы 500 мг/кг – такая доза может прикончить нейтрализатор довольно быстро.

– Так ли страшны бензины К2, К3 и К4 версии 2026 года, как их малюют?

– В начале 2010‑х годов к нам ввозились и продавались Тойоты, Хонды, Ниссаны, BMW, Audi, Мерседесы и «корейцы», многие из которых уже были ориентированы под топливо Евро‑5. Но у нас они ездили на К2 (оно же Евро‑2). С 2013 года – на К3. И только с 2016 года в РФ вступил в действие пятый экокласс.

При этом в одно мгновение бензин К3 не пропал и НПЗ по инерции ещё какое-то время вырабатывали запасы. Однако массового падежа нейтрализаторов, датчиков кислорода и двигателей в целом в то время не наблюдалось.

С учетом того, что средний возраст автомобилей в России сегодня фактически достиг 16 лет, наша средняя машина – как раз родом из 2010‑х, и большинство автовладельцев деградации свойств бензина попросту не заметят.

В группе риска – обладатели самых новых машин, особенно шестого экокласса, оборудованных сажевыми фильтрами (увы, среди них много официальных «китайцев»).

Сегодня все 27 крупных НПЗ, входящих в состав вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), имеют более совершенное оборудование. Поэтому даже топлива, выпускаемые ими по упрощенным требованиям, не приведут к массовым отказам двигателей.

А главное – как говорят наши источники, большинство ВИНКов на данный момент не планируют выпуск топлив классов ниже К5. Но осмотрительность не помешает.

О том, могут ли снять автомобиль с гарантии по причине использования «неправильного» бензина, «За рулем» уже рассказывал.

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