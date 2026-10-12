Залил «неправильный» бензин: могут ли по этой причине снять авто с гарантии?

Эксперты «За рулем» разъяснили, зачем нужно изучать на АЗС паспорт качества топлива

О том, что опаснее для мотора, рассчитанного на АИ‑95 класса 5, – 92‑й класса 5 или 95‑й класса 3 – рассказано тут. К чему приведет использование АИ-100, если он не рекомендован для вашей машины, читайте в этой публикации.

– Не снимут ли с гарантии за «неправильный» бензин?

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– Как повезет. К примеру, в представительстве компании Changan нам сообщили:

«Да, случай может быть признан негарантийным, если экспертиза подтвердит, что неисправность двигателя возникла из-за эксплуатации на топливе ненадлежащего качества – в том числе при использовании бензина более низкого класса (например, класса 3 вместо класса 5)».

«Требования к топливу четко указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля. Ответственность за выбор топлива, включая октановое число и класс, как и качество моторного масла, лежит на владельце автомобиля».

Однако в инструкции к новому полноприводному кроссоверу Changan Uni-S класс топлива снова не оговаривается, требуется лишь «высококачественный автомобильный бензин, не содержащий свинца, с октановым числом RON не ниже № 92» (орфография сохранена).

Чтобы не маяться по судам, обсуждая смысл слова «высококачественный», потребителю остается тщательно изучать паспорт качества заливаемого топлива и всячески избегать небрендовых АЗС…

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