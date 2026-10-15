Теперь официально: в РФ появится лучший автомобиль Китая
Китайский электрический хэтчбек Geely EX2, известный на домашнем рынке как Xingyuan, действительно скоро появится на российском авторынке.
Об этом заявило официальное представительство бренда Geely в России, подтвердив ранее появившуюся информацию.
В первом полугодии 2026 года Geely EX2 подтвердил статус бестселлера в Китае, и теперь едет к нам – российская пресс-служба анонсирует его как самый доступный электромобиль Geely в стране, присоединяющийся к гибридно-электрической линейке кроссоверов Geely EX5.
Компактный хэтч построен на платформе Global Electric Architecture, его длина составляет 4135 мм, а колесная база – 2650 мм. Несмотря на скромные габариты, модель позиционируется как просторная и вместительная. В движение Geely EX2 приводит электрическая силовая установка с отдачей 116 л.с. и 150 Нм и приводом на заднюю ось. Запас хода – 395 км по новому европейскому циклу NEDC.
В 2026 году модель, представленная в Китае с 2024-го, получила наивысшие оценки в краш-тестах Euro NCAP и ANCAP, а также ряд престижных международных наград. Geely EX2 представлен в более чем 30 странах, общий объем продаж уже превысил 800 тысяч единиц. Сроки запуска в России пока не уточняются.
Ранее «За рулем» рассказывал, что в Беларуси и Узбекистане Geely EX2 уже продается.
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