Теперь официально: в РФ появится лучший автомобиль Китая

Geely выведет на российский рынок новый электромобиль Geely EX2

Китайский электрический хэтчбек Geely EX2, известный на домашнем рынке как Xingyuan, действительно скоро появится на российском авторынке.

Об этом заявило официальное представительство бренда Geely в России, подтвердив ранее появившуюся информацию.

В первом полугодии 2026 года Geely EX2 подтвердил статус бестселлера в Китае, и теперь едет к нам – российская пресс-служба анонсирует его как самый доступный электромобиль Geely в стране, присоединяющийся к гибридно-электрической линейке кроссоверов Geely EX5.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Компактный хэтч построен на платформе Global Electric Architecture, его длина составляет 4135 мм, а колесная база – 2650 мм. Несмотря на скромные габариты, модель позиционируется как просторная и вместительная. В движение Geely EX2 приводит электрическая силовая установка с отдачей 116 л.с. и 150 Нм и приводом на заднюю ось. Запас хода – 395 км по новому европейскому циклу NEDC.

В 2026 году модель, представленная в Китае с 2024-го, получила наивысшие оценки в краш-тестах Euro NCAP и ANCAP, а также ряд престижных международных наград. Geely EX2 представлен в более чем 30 странах, общий объем продаж уже превысил 800 тысяч единиц. Сроки запуска в России пока не уточняются.

Ранее «За рулем» рассказывал, что в Беларуси и Узбекистане Geely EX2 уже продается.

«За рулем» можно читать и в MAX