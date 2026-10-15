Дилеры Jetour приступили к смене вывесок на Votour

Новый российский бренд Votour выходит на финишную прямую: салоны начали менять фасады

В России стартовала финальная подготовка к запуску нового автомобильного бренда – Votour. Как стало известно, дилерские центры Jetour начали устанавливать на свои фасады логотипы новой марки.

Соответствующая информация поступила из Челябинска, где над главным входом одного из автосалонов уже появилась свежая вывеска. Этот шаг сигнализирует о том, что до начала продаж остались считаные недели.

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Слухи о появлении Votour ходили с начала 2025 года. Тогда же сообщалось, что под этой торговой маркой планируется выпускать автомобили Jetour. Позже название начало фигурировать в сертификационных документах кроссоверов Jetour T1 и Soueast S06, а также рамного внедорожника Jetour G700.

По данным «Делового Петербурга», массовое производство первых моделей – кроссоверов Votour V5 и V6 – вскоре стартует на заводе холдинга «АГР» в Санкт-Петербурге. Ожидается, что автомобили поступят в дилерские центры уже в октябре-ноябре 2026 года. В основу V5, вероятно, ляжет оригинальный Jetour Dashing, а V6 получит платформу от Soueast S06.

В дальнейшем модельный ряд Votour может расшириться за счет внедорожников. В сертификационных документах уже упоминаются альтернативные названия для Jetour T1 (Votour T10) и Jetour G700 (Votour R700). На первом этапе сборка будет вестись на двух площадках – « Автоторе» и бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке, однако впоследствии производство планируется полностью сосредоточить под управлением холдинга «АГР».

О том, как новые марки закрепляются в России, «За рулем» рассказывал на примере семиместного кроссовера Tenet T9.

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