Россияне стали намного чаще покупать новые автомобили: что этому способствует?

Спрос на новые легковые авто в России в III квартале 2026 года вырос на 8,5%

На 8,5% вырос интерес покупателей к новым легковым автомобилям в России в третьем квартале 2026 года – в сравнении с тем же отрезком 2025-го. Такие цифры привели аналитики «Авито Авто».

Что подтолкнуло рынок вверх? Прежде всего ключевая ставка, которая опустилась с 17% до 14%, – автокредиты от этого стали выгоднее. Дилеры, в свою очередь, разгружали прошлогодние стоки через акции, да и сезонное оживление сыграло свою роль. Об этом говорит Артем Хомутинников, возглавляющий направление продаж новых авто в «Авито».

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Средняя цена новой машины за отчетный квартал – 3,5 млн рублей. За три квартала спрос прибавил 9,4%, а сентябрь к августу – 9,1%.

Быстрее всех набирали китайские бренды. У Hongqi спрос подскочил в 4,5 раза, у Tenet – в 3,7 раза, у JAC – в 2,8 раза. Замкнули пятерку лидеров Jaecoo и Omoda с ростом на 41,6% и 26,9% соответственно.

Среди моделей по-прежнему впереди Lada Granta, ее средняя цена – 1,1 млн рублей. Компанию ей в топ-5 составляют Tenet T7 (2,9 млн), Haval Jolion (2,6 млн), Exeed RX (4,9 млн) и Tenet T4L (2,3 млн).

Впрочем, самый заметный рывок – все у того же Tenet T7: интерес к нему вырос в 4,8 раза.

Некоторые модели, наоборот, стали доступнее. Jetour Dashing потерял в цене 10,6%, Jaecoo J7 – 6%, Lada Largus – 3,5%. Снижение затронуло также Chery Tiggo 9 и Lada Iskra.

География спроса сместилась на юг: в Южном федеральном округе он вырос вдвое. Сибирь прибавила 14,3%, Центр – 12,3%. Среди регионов выделяется Краснодарский край с трехкратным ростом, а также Вологодская и Липецкая области.

О том, как это меняет расстановку сил на российском авторынке, «За рулем» рассказывал.

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