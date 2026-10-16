Водителям рассказали о новой схеме мошенничества с эвакуаторщиками

Юрист Свечникова: эвакуаторщики-аферисты выманивают деньги за вывоз авто

Автовладельцев предупредили о новой схеме обмана, в которой эвакуаторщики-аферисты намеренно выводят машины из строя, чтобы выманить деньги за перевозку и последующий ремонт. Об этом news.ru рассказала ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Софья Свечникова.

По ее словам, злоумышленники сами предлагают помощь, выдавая искусственно созданную неисправность за случайную поломку. Часто это происходит после заправки - там мошенники могут заранее вывести авто из строя, например залив в бак масло. Затем автомобилиста «случайно находит» эвакуатор с предложением помощи.

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«Шанс случайно встретить эвакуатор на дороге довольно мал. Поэтому, если вы плохо разбираетесь в машинах, отказывайтесь от «эвакуатора-помощника» и вызывайте официальный», - сказала Свечникова.

Перед тем как согласиться на эвакуацию, водителю нужно уточнить полную стоимость услуги и адрес сервиса, куда доставят машину. Уклончивые ответы или отказ назвать эти сведения могут говорить о попытке обмана.

«Категорически нельзя позволять незнакомым людям копаться в двигателе вашего авто. Под предлогом диагностики они могут умышленно вывести машину из строя», - заключила эксперт.

О том, как не попасть на деньги в шиномонтаже, «За рулем» уже рассказывал.

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