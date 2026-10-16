Спичка в балансировочном станке: как не попасть на деньги в шиномонтаже

Эксперт Ревин: Не позволяйте шиномонтажнику делать это с вашей машиной!

1. Ошибка с домкратом

В горячий сезон переобувки горе-мастера спешат и могут поднять всю сторону автомобиля одним домкратом. Это крайне вредно для кузова и может повредить порог. Нужно поднимать либо каждое колесо отдельно, либо ехать в мастерскую, где используют подъемник, отрывающий от земли все четыре колеса.

Так машину поднимать нельзя.

2. Только бы не повредить секретку

Вывесив автомобиль, нерадивый шиномонтажник будет отворачивать все болты или гайки крепления колеса пневмогайковертом. При этом секретку он будет также крутить ударным инструментом, что, скорее всего, повредит ее.

Правильно – так: аккуратно отвернуть секретки, пока автомобиль еще стоит на колесах, ручным инструментом. При затягивании крепежа мастер должен использовать динамометрический ключ, а если такого инструмента у него нет, то уезжайте из этой конторы.

Прежде чем согласиться на переобувку, обратите внимание на то, как мастера выполняют требования из первых двух пунктов, работая с автомобилем предыдущего клиента. А дополнительно нужно проследить за еще несколькими этапами работ.

3. Если нужно разобрать и собрать колеса

Перебортировка шин – это на первый взгляд дешевый, но на самом деле не самый выгодный способ обеспечить автомобиль зимними шинами, если прибегать к нему на протяжении несколько лет. Каждые полгода шины портятся при работе шиномонтажного станка. Поэтому, если пробеги вашего автомобиля невелики, а купили вы его себе надолго, то имеет смысл обзавестись и вторым комплектом дисков.

Если зиминие шины все же предстоит смонтировать на диски, тогда проследите, чтобы перед балансировкой колесо вымыли или хорошо очистили от грязи. Это позволит провести качественную балансировку, которой при этом способе переобувки не избежать.

Если на ваших дисках установлены внутренние датчики давления, предупредите об этом мастера, чтобы он их не повредил.

4. Финт с балансировкой – не попадитесь!

При балансировке мастер может подложить спичку между диском и планшайбой балансировочного стенда и заявить, что диск кривой, но за некую сумму его легко выправят. Так что следите внимательно за руками.

Ну а просто неопытный балансировщик может установить грузы так, что они на одной стороне будут располагаться двумя группами. Так быть не должно. Две группы грузиков можно заменить одной, но меньшей массы.

При сильном дисбалансе стоит не лепить кучу грузов, а разбортировать шину и провернуть ее относительно диска. Возможно, дисбаланс значительно уменьшится.

Грузов на колесе слишком много. Нужно искать причину.

Несколько важных советов

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

– Мастер должен накачать шины до правильного давления, указанного в инструкции к автомобилю. Однако рекомендую проверить давление в шинах на следующий день после шиномонтажа. Дело в том, что в горячий сезон шиномонтажа компрессор мастерской работает постоянно и гонит очень горячий воздух. Затем воздух остынет, и давление заметно снизится.

Снятые шины можно хранить только в сухом помещении, без солнечного света, в вертикальном положении на полу или стеллаже в один ряд. Колеса в сборе вполне можно сложить стопкой, предварительно вымыв и высушив их.

Табличка с величиной давления в шинах иногда расположена на крышке лючка бензобака.

О том, как не переплатить за шиномонтаж и не ошибиться с возрастом шин, «За рулем» уже рассказывал.