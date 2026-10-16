Первый минивэн Volga: каким он может быть

Татьяна Фадеева: Volga может выпустить минивэн

О появлении минивэна под маркой Volga в России рассказала руководитель бренда Татьяна Фадеева. Она же возглавляет АО «Производство легковых автомобилей». Слова прозвучали в беседе с корреспондентом «Авито Авто» на премии для производителей и дистрибьюторов «Точка зажигания». Машина задумана крупной, и на массовый сегмент ее явно не ориентируют.

Сегодня в линейке Volga три модели: кроссоверы K40 и K50 плюс седан C50. Все они опираются на китайские Geely – Atlas, Monjaro и Preface соответственно. Теперь в планах бренда возник минивэн, и технологическим партнером по его запуску, судя по всему, снова выступит Geely.

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Свою позицию топ-менеджер обозначила так:

– Мы думаем о минивэне. Мы считаем, то у этого продукта есть потенциал. Стратегия Волги – это большие автомобили, мы не ставим задачу стать массовым брендом и конкурировать с массовыми производителями. Этот продукт ложится в наше портфолио, – сообщила Татьяна Фадеева.

Большие машины вместо масс-маркета

Из этих слов напрашивается вывод: дешевым MPV российского бренда не будет. Речь пока идет о крупном автомобиле, которому уготовано место в высоком ценовом сегменте. Прочих деталей по запуску минивэна руководитель не раскрыла.

А на какой же машине Geely его построят? Если присмотреться к актуальной линейке китайского концерна, вариантов набирается немного.

Шансы увидеть логотип Volga на минивэнах Zeekr (Mix или 009) минимальны – эта марка пока остерегается любой деятельности в России. Коммерческий суббренд Geely под именем Farizon тоже не подходит: его машины не тянут на «премиальность», которую закладывают в MPV Волги.

В итоге остаются три модели, причем одну из них в Китае уже не выпускают.

Geely Galaxy V900

Первым в списке идет гибридный минивэн Geely Galaxy V900. На китайский рынок он вышел в январе 2026 года, а сейчас его цена лежит в диапазоне 299,8-369,8 тысячи юаней, то есть примерно 3,75-4,62 млн рублей.

Габариты – 5399 х 1998 х 1940 мм при колесной базе 3200 мм. Для наглядности: актуальный для России Voyah Dream он длиннее на 84 мм. У потенциального «донора» Volga короткий капот, ровная линия крыши и задние двери с электроприводом. Салон предлагают в компоновке на 6, 7 и 8 мест, а максимальное исполнение – это схема 2+2+2+2.

Под капотом трудится 1,5-литровый генератор на 163 л.с., который снабжает энергией тяговую батарею емкостью 43,3 или 50 кВт·ч. За движение отвечают два электромотора с общей пиковой мощностью 462 л.с. До сотни такой автомобиль разгоняется за 6,5 секунды, а на чистой электроэнергии проезжает 220-260 км по циклу CLTC.

LEVC L380

Электрический «кузен» Galaxy V900 – это LEVC L380, узнаваемый по закрытой передней части. Ценник в Китае колеблется от 299,9 до 599,9 тысячи юаней (3,75-7,5 млн рублей).

За эти деньги китайский покупатель получает MPV размерами 5316 х 1998 х 1940 мм с салоном на 6 или 8 мест. Начальный LEVC L380 оснащен электродвигателем мощностью 272 л.с. на задней оси, а версия посильнее предлагает полный привод с отдачей 544 л.с.

Батарей на выбор три: 100, 116 и 140 кВт·ч. Запас хода в зависимости от варианта составляет от 570 до 825 км по циклу CLTC.

Geely Jiaji

Третий вариант – Geely Jiaji, уже снятый с продажи в Китае. На местном рынке модель позиционировали как массовую, поэтому в концепцию Татьяны Фадеевой она вписывается слабо.

Для Китая этот MPV стоил 109,7-119,7 тысячи юаней (1,37-1,5 млн рублей). Размеры – 4826 х 1909 х 1695 мм, колесная база – 2805 мм.

В салоне установлено три ряда сидений с вариантами конфигурации на 6 и 7 мест. За движение отвечает 1,5-литровый двигатель мощностью 181 л.с., который сочетается с 7-ступенчатым роботом и передним приводом.

Почему Okavango не подходит

Напрашивается и другой кандидат – Geely Okavango: семь мест, внешность в духе минивэна, да и с K40/K50 он вроде бы на одной платформе.

Однако поставки Okavango в Россию, по словам представителей Geely, будут продолжаться. А значит, и вероятность его появления под брендом Volga невысока.

К тому же, хоть Okavango чем-то и напоминает минивэн, минивэном он не является. Платформа там, кстати, вовсе не CMA. Модель довольно старая, поэтому и «тележка» у нее проще, чем у Atlas, Monjaro и Preface (K40, K50 и C50).

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