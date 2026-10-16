Кондиционер, люк, автомат: каких опций лишились авто в РФ ради низкой цены

Машины в России стали получать упрощенные версии: модели и цены

Новые машины в России дорожают, и это уже давно не сенсация. Аналитики из «Автостата» говорят о планомерном росте ценников. Бороться с трендом автопроизводители пробуют по-разному, и один из самых ходовых приемов – выводить на рынок упрощенные модели. Стоят такие версии меньше, вот только опций в них по минимуму, а техническая начинка переосмыслена.

Belgee X50, Lada Granta и Tenet T8

Первой в списке идет Belgee X50 – точнее, вариант без приставки «+» в названии, поставки которого российские дилеры уже начали получать. Ключевое отличие кроется под капотом: атмосферник на 122 л.с. вместо мотора на 150 сил у Belgee X50+. Комплектация предусмотрена единственная – кресла с механической регулировкой, отделка искусственной кожей, кондиционер и датчик света. От базового Belgee X50+ машина отличается по цене на 120 тыс. руб.

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Лифтбэк Lada Granta обзавелся базовым исполнением «Классик», где нет кондиционера. От версии «Классик Кондиционер» такая машина дешевле на 81 тыс. руб. Иных расхождений между комплектациями производитель не предусмотрел.

У кроссовера Tenet T8, по сути перелицованного Chery Tiggo 8 Plus, появилась вариация с пятиместным салоном. Трехрядная 197-сильная модификация с приводом на все колеса – уже другая история: новинка отличается увеличенным объемом багажника, менее мощным двигателем и безальтернативным передним приводом. Люк, атмосферная подсветка и двухзонный климат-контроль значатся в списке опций. Разница в цене – 531 тыс. руб.

Geely Coolray и GWM Poer: новые версии

Китайский кроссовер Geely Coolray обзавелся комплектацией « Спорт», которая оказалась на 190 тыс. руб. дешевле прежней базовой версии «Эксклюзив». Оборудования в машине заметно поубавилось: камер кругового обзора нет, подогрева лобового стекла тоже, как и панорамного люка, беспроводной зарядки для смартфонов и адаптивного круиз-контроля.

Geely Coolray

Пикапу GWM Poer досталась версия с механической коробкой передач, хотя до этого модель продавалась строго с автоматом. Благодаря этому ценник просел на 250 тыс. руб., попутно автомобиль обрел ряд внешних изменений, включая новую решетку радиатора.

Агрегаты на выбор – бензиновый или дизельный.

GWM Poer

О том, что поставки из Китая сделали привычные россиянам марки доступнее, «За рулем» уже рассказывал.

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