Эти модели стали лидерами российского авторынка в 2026 году

Аналитик Целиков перечислил 15 самых продаваемых моделей автомобилей в РФ

С января по сентябрь 2026 года россияне приобрели 967,8 тыс. новых легковых автомобилей. Относительно тех же девяти месяцев 2025-го прирост составил 8%.

Эти цифры приводит Сергей Целиков, возглавляющий аналитическое агентство « Автостат». Соответствующий пост с данными регистраций опубликован в его Telegram-канале. Всего в базе более 800 моделей, однако половина продаж приходится лишь на 15 из них. Первое место удерживает вазовская Lada Granta: 93,3 тыс. автомобилей и 9,6% рынка - почти каждая десятая новая машина в стране.

Следом вплотную идут два прямых конкурента - Tenet T7 (5,8%) и Haval Jolion (5,7%). За ними в топе расположилась почти вся основная линейка «АвтоВАЗа»: Lada Vesta (4,6%), Niva (3,3%), Iskra (2,6%) и трехдверная Lada 4×4 (2,5%).

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Из-за большого числа моделей конкуренция в пределах 2% усиливается: близкие объемы продаж показывают Haval M6, Geely Monjaro, Mazda CX-5, Tenet T4, Changan Uni-S, Lada Largus, Tenet T4L и Belgee X50+.

На фоне общего роста рынка особенно заметно прибавил один китайский бренд - об этом «За рулем» уже рассказывал.

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