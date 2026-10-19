С блогера с 57 подписчиками требуют миллион за AI-видео об автомобиле

Иск на 1 млн юаней: компания Seres подала в суд на автора AI-видео с Aito

Китайская компания Seres подала гражданский иск против создателя коротких видео. Первым об этом сообщило издание IT Home.

Поводом послужил ролик, созданный, по версии компании, при помощи AI- инструментов. В подделке кузов автомобиля Aito во время движения якобы проседает, а сама запись размечена брендом Aito и намекает на серьезные дефекты безопасности.

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Конкретная модель в видео не указана. Выложен ролик был в Douyin.

Иск Seres к автору AI-видео с Aito

Чего добивается истец? Удаления порочащих материалов, публичных письменных извинений, 1 млн юаней компенсации и возмещения судебных издержек. Заседание назначено на 23 октября в суде района Лянцзян в Чунцине.

Ответчик, получив повестку, заявил в сообществе, что это было «ироничное видео», и добавил, что не собирается покупать автомобили Hongmeng Zhixing. Позже подделку он удалил сам.

Ответчик, цифры и прежние заявления Seres

Любопытно, что речь о рядовом пользователе Douyin с 57 подписчиками, а не о профессиональном автомобильном блогере. Его видео набрало меньше 3000 просмотров.

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