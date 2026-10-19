С блогера с 57 подписчиками требуют миллион за AI-видео об автомобиле
Китайская компания Seres подала гражданский иск против создателя коротких видео. Первым об этом сообщило издание IT Home.
Поводом послужил ролик, созданный, по версии компании, при помощи AI- инструментов. В подделке кузов автомобиля Aito во время движения якобы проседает, а сама запись размечена брендом Aito и намекает на серьезные дефекты безопасности.
Конкретная модель в видео не указана. Выложен ролик был в Douyin.
Иск Seres к автору AI-видео с Aito
Чего добивается истец? Удаления порочащих материалов, публичных письменных извинений, 1 млн юаней компенсации и возмещения судебных издержек. Заседание назначено на 23 октября в суде района Лянцзян в Чунцине.
Ответчик, получив повестку, заявил в сообществе, что это было «ироничное видео», и добавил, что не собирается покупать автомобили Hongmeng Zhixing. Позже подделку он удалил сам.
Ответчик, цифры и прежние заявления Seres
Любопытно, что речь о рядовом пользователе Douyin с 57 подписчиками, а не о профессиональном автомобильном блогере. Его видео набрало меньше 3000 просмотров.
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