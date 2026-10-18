Хорошо знакомый семейный кроссовер Kia вернулся в Россию: актуальные цены

Kia Sorento 4-го поколения вернулся в Россию по альтернативным схемам: гибрид от 5 150 000 рублей, дизель от 8 000 000

Kia Sorento четвертого поколения – тот самый семиместный кроссовер, который в 2022 году успел встать на конвейер калининградского «Автотора», – снова едет в нашу страну. Правда, теперь уже в рестайлинговом виде и по альтернативным схемам поставки. Несколько десятков таких машин доступны для покупки как из наличия, так и под заказ.

Kia Sorento

Самый доступный ценник нашли во Владивостоке. За 5 150 000 рублей там предлагают доставить в Москву гибридную переднеприводную версию. В ее силовой установке трудятся 180-сильный бензиновый турбомотор Smartstream T-GDI объемом 1,6 литра и электродвигатель на 67 сил, а суммарная отдача доходит до 235 л. с.

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Нюанс, о котором лучше знать заранее: плагин-гибридом эта модификация не является. Батарею от розетки не зарядить – энергию она получает только за счет рекуперации при торможении и работы бензинового двигателя. Емкость литий-полимерной батареи составляет 1,49 кВт·ч, трансмиссией выступает классический 6-ступенчатый автомат.

Другая владивостокская компания оценила поставку аналогичного Sorento уже в 5 400 000 рублей. А вот дизель в столице Приморья обойдется куда дороже – от 8 000 000 рублей. Логика тут простая: итоговая сумма меняется динамически и складывается из курса валют, расходов на логистику, таможенных платежей, утильсбора и еще целого ряда факторов.

Интерьер Kia Sorento

Под капотом варианта на «тяжелом топливе» – 2,2-литровый турбодизель мощностью 194 л. с., выдающий до 440 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатый робот с двумя «мокрыми» сцеплениями, привод – полный.

Часть автомобилей уже приехала в страну и продается из наличия. Скажем, в Рязани новый полноприводный Kia Sorento выставили за 5 700 000 рублей, в Самаре – за 5 950 000. Обе машины оснащены 2,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем на 179 л. с. (232 Нм) и 6-ступенчатым классическим автоматом.

В Екатеринбурге за 5 950 000 рублей из наличия продают 235-сильный гибридный Sorento. Москва же готова предложить минимум два кроссовера в самой динамичной из всех версий – с 2,5-литровым бензиновым турбомотором на 281 л. с. (422 Нм), 8-ступенчатым роботом и полным приводом. Их цена колеблется от 7 790 000 до 8 690 000 рублей.

Кстати, о репутации. Ранее Sorento попал в рейтинг самых надежных семиместных автомобилей на рынке и занял там пятое место с уровнем надежности 94,8%. Составляли его эксперты портала WhatCar совместно со специалистами страховой компании MotorEasy – они провели опрос среди нескольких тысяч британских автовладельцев.

О перспективах возвращения на российский рынок других марок «За рулем» рассказывал.

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