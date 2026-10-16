Эксперт оценил перспективы возвращения южнокорейских автобрендов в РФ

Эксперт Ладушкин: РФ не мешает возвращению южнокорейских автобрендов

Российские власти не возводят ни административных, ни экономических барьеров на пути южнокорейских автоконцернов, которые хотели бы вернуться. Такое мнение высказал Евгений Ладушкин, возглавляющий компанию LEM Solution.

Собственно, покидать нашу страну корейцы и не планировали. По словам эксперта, концерны с самого начала просчитывали варианты, как восстановить полноценное присутствие на российском рынке, – просто события пошли не по их сценарию.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Давление извне, а не экономика

Уход компаний Ладушкин связывает с внешнеполитическим давлением. Экономических причин для такого шага не было: продажи шли бодро, прибыль оставалась стабильной, так что потеря крупного рынка обернулась для производителей серьезным ударом.

Официальных представительств давно нет, но доля корейских марок в поставках все равно внушительная. Причина – лояльность российских покупателей, которые продолжают брать привычную технику через параллельный импорт.

Сеул ограничивает поставки, логистика тоже подводит – и все же корейская продукция едет в Россию. Производители, как подчеркивает специалист, удерживают лидерские позиции, а вопрос об официальном возобновлении поставок по-прежнему открыт.

Накануне посол Южной Кореи в Москве сообщил, что Hyundai и Kia хотят вернуться в Россию. Главным условием дипломат назвал украинское урегулирование.

«За рулем» уже рассказывал, что продажи Volvo в России выросли почти вдвое.

Обзор выгодных предложений по ОСАГО в 2026 Согласие – ОСАГО. 100% онлайн за 5–10 минут. Дополнительно можно оформить Белую карту (расширение к ОСАГО для поездок в Беларусь) или Мини-каско — покрывает ущерб, даже если у виновника нет полиса. АльфаСтрахование – ОСАГО. Е-ОСАГО. Страховая сумма до 500 000 ₽. Минимальный срок от 20 дней. Сравни – ОСАГО. Сервис подбора и покупки полиса ОСАГО в 3 шага: рассчитать стоимость - выбрать лучшее предложение - купить. Mafin – ОСАГО. Сервис автоматически заполняет данные автомобиля и сохраняет расчёты. Бонус от «За рулем»: промокод AFFILEAD10 - кэшбэк 10% от стоимости полиса. Примените промокод на сайте страхователя, введя его в специальное поле «Промокод». Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ООО "СК "Согласие". 7706196090 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6ayxwYUt6D6Z4tCQTusKfqc9FgyCrvkTDbnpgUUGzP81WHYQoJ

АО «АльфаСтрахование». 7713056834 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Fxae14GfsEb4WxKciSQEhvdLGPhAChhzzStRRiZat3zcxCcUL

ООО "ЭЛ СИ СИСТЕМС". 7730004900 23HWSj1HUuahiZs4tCUg4ytv466ktK1pNHHqrSbUJgMRKqMpDyDwhMj6r3QEC5eZDsm6zyffa3TKiF

ООО «Сравни.ру». 7710718303 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aykNXZb8AwGcLEwiHGeKbp71e4PeeoMEBzvsxPt8EwdPdHQan