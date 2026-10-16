Аурус Сенат обновился и вышел на рынок. Что изменилось?

На ВДНХ показали новый седан Aurus Senat — продажи уже открыты, цена известна

В Музее Гаража особого назначения на ВДНХ прошла презентация обновленного седана Aurus Senat.

Мероприятие посетил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, который поделился подробностями о новинке. Одновременно с показом было объявлено о начале продаж.

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Aurus Senat

Внешне Senat остался верен классическим пропорциям кузова, однако получил ряд заметных обновлений. У него появилась новая решетка радиатора: хромированная окантовка получила более выраженную верхнюю грань, а ее контур перестал быть замкнутым: внизу хром не смыкается, а переходит в кант боковых воздухозаборников. Вертикальные широкие ламели теперь чередуются с более узкими, что визуально облегчает переднюю часть и избавляет от излишней монументальности дорестайлинговой версии.

Изменена крышка багажника и задние фонари. Головной свет теперь матричный светодиодный с характерным L-образным рисунком дневных ходовых огней. Капот выполнен из алюминия (раньше его штамповали из стали), а колеса обрели свежий дизайн.

Интерьер переработан почти полностью – салон стал изящнее и технологичнее. Среди новшеств цифровое зеркало заднего вида, системы ночного видения и кругового обзора, а также контроль усталости водителя.

Aurus Senat

Мультимедийная система получила новый интерфейс с большим сенсорным экраном и голосовым помощником. Механический селектор трансмиссии уступил место электронному, кнопки управления креслами переехали на дверные панели, а в заднем подлокотнике появился сенсорный дисплей для настройки климата, аудио и положения сидений.

Технически Senat представляет собой гибрид: бензиновый V8 объемом 4,4 литра развивает 598 л.с., ему помогает электромотор на 62 силы, а работает все это в паре с 9-ступенчатым автоматом российского производства. Персонализация – индивидуальный цвет кожи, вышивка и прочие детали – может увеличить стоимость еще на 8-10%.

Начальная цена седана в стандартной комплектации составляет 48,5 млн рублей.

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