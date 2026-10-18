Уехал на трех колесах: этому внедорожнику не страшен блокиратор на колесе

BYD Fang Cheng Bao 8: в соцсетях Китая завирусилось видео езды на трех колесах

В китайском сегменте соцсетей расходится ролик, где внедорожник BYD Fang Cheng Bao 8 едет по загруженной торговой улице. Необычна в кадре не сама машина, а то, что у нее работает лишь три колеса из четырех. За пределами Китая эта модель продается под именем Denza B8.

BYD Fang Cheng Bao 8

Кадры снимали не на закрытом полигоне и не в испытательном центре – вокруг обычные прохожие, магазины, движение. Именно это и подкупает зрителей: едущий на трех колесах внедорожник выглядит на улице совершенно чужеродно, хотя, судя по видео, перемещается он своим ходом.

BYD Fang Cheng Bao 8

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По сути, ролик попал в ленту к тем, кто далек от автопрома: одно дело – читать про системы, которые помогают удержать машину при потере колеса, другое – увидеть такое посреди торговых рядов. Правда, из самого видео мало что понятно о технической стороне: как именно машина держит курс, с какой скоростью едет и что стало причиной.

Официальных комментариев от BYD в связи с распространением ролика не приводится, обстоятельства съемки тоже не уточняются. Между прочим, вопросы у пользователей как раз к этому – где и когда все происходило. Зато сам факт езды на трех колесах сомнений у комментаторов не вызывает: слишком узнаваемо выглядит силуэт Bao 8.

О других необычных внедорожниках, попавших в курьёзные истории, «За рулем» уже рассказывал.

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