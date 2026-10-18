Представлена ручка с автомобильной фарой в честь юбилея культовой Lamborghini
Miura, которую Марчелло Гандини создал для Lamborghini и которую выпускали с 1966 по 1973 год, до сих пор называют первым в мире суперкаром. Успех модели оказался настолько сильным, что во многом определяет образ марки и сейчас. Сегодня такой автомобиль стоит больше $1,5 млн – примерно 125,8 млн рублей.
К 60-летию Miura итальянская Montegrappa, известная элитными пишущими принадлежностями, подготовила лимитированную серию ручек. О новинке рассказало Carscoops. Lamborghini участвовала в работе на всех этапах, хотя дизайнерам Montegrappa оставили свободу для собственной трактовки. Задача, по сути, была не в том, чтобы просто нанести на корпус несколько отсылок к машине, а в том, чтобы передать ее характер.
Самая заметная деталь – маленькая выдвижная фара в крышке. Ее сделали из горного хрусталя и добавили кнопку подсветки. Остальные отсылки тоньше: кончик ручки повторяет решетку радиатора Miura, клипса – планки капота, а кольцо на колпачке – боковые воздухозаборники.
Пишущий узел – 18-каратное золотое перо с рутениевым покрытием и гравировкой герба Lamborghini; подача чернил идет через эбонитовый фидер. Цвета выбраны по оригинальной Miura: желтый Giallo Fly, зеленый Verde Miura и черный. Каждую ручку кладут в футляр из лакированного дерева и натуральной кожи, повторяющий интерьер автомобиля.
Стоит такая принадлежность около $10 тыс. – примерно 840 тыс. рублей.
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