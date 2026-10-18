Представлена ручка с автомобильной фарой в честь юбилея культовой Lamborghini

Montegrappa к 60-летию Lamborghini Miura выпустила ограниченным тиражом коллекцию ручек

Miura, которую Марчелло Гандини создал для Lamborghini и которую выпускали с 1966 по 1973 год, до сих пор называют первым в мире суперкаром. Успех модели оказался настолько сильным, что во многом определяет образ марки и сейчас. Сегодня такой автомобиль стоит больше $1,5 млн – примерно 125,8 млн рублей.

К 60-летию Miura итальянская Montegrappa, известная элитными пишущими принадлежностями, подготовила лимитированную серию ручек. О новинке рассказало Carscoops. Lamborghini участвовала в работе на всех этапах, хотя дизайнерам Montegrappa оставили свободу для собственной трактовки. Задача, по сути, была не в том, чтобы просто нанести на корпус несколько отсылок к машине, а в том, чтобы передать ее характер.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Самая заметная деталь – маленькая выдвижная фара в крышке. Ее сделали из горного хрусталя и добавили кнопку подсветки. Остальные отсылки тоньше: кончик ручки повторяет решетку радиатора Miura, клипса – планки капота, а кольцо на колпачке – боковые воздухозаборники.

Пишущий узел – 18-каратное золотое перо с рутениевым покрытием и гравировкой герба Lamborghini; подача чернил идет через эбонитовый фидер. Цвета выбраны по оригинальной Miura: желтый Giallo Fly, зеленый Verde Miura и черный. Каждую ручку кладут в футляр из лакированного дерева и натуральной кожи, повторяющий интерьер автомобиля.

Стоит такая принадлежность около $10 тыс. – примерно 840 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» рассказал о другом необычном проекте, который создавали больше двух десятилетий.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!