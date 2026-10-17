Уникальный Rolls-Royce, который строили 22 года, продают с ценой «Жигулей»

Rolls-Royce Phantom с кузовом Frua выставили на аукцион с ценой 174 тыс. рублей

На американской площадке Bring a Trailer начались торги за Rolls-Royce Phantom VI 1971 года – экземпляр, который выделяется даже на фоне редких «шестых фантомов». Кузов для него делала итальянская Frua, а не штатное ателье Rolls-Royce, и на всю историю постройки ушло 22 года.

Серийная судьба модели, впрочем, и без того необычна: с 1968 по 1990 год британцы собрали 374 машины, почти каждая получила одинаковый кузов от Mulliner Park Ward. Здесь все иначе. Заказчиком выступил британский застройщик Роберт Бьюкенен-Михаэльсон, пожелавший видеть работу Пьетро Фруа из Турина.

Rolls-Royce Phantom VI

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Четырехдверный всесезонный кабриолет Фруа спроектировал, однако сроки поплыли. В 1977-м проект перешел к американскому коллекционеру Джеймсу Лику. Спустя шесть лет Пьетро Фруа скончался, так и не доведя машину до конца. Завершала сборку фирма Royle Cars из английского Дарема – готовый автомобиль представили на Женевском автосалоне в 1993 году, через 22 года после старта работ.

Габариты впечатляют: длина – около 6,4 метра. Двигатель – 6,2-литровый V8 с двумя карбюраторами SU, коробка – четырехступенчатый автомат. Пробег при этом смешной, порядка 450 километров. Окраска бордовая с кремовой полосой, мягкий верх красный и имеет три положения: седан-де-вилль, ландоле либо кабриолет.

Rolls-Royce Phantom VI

Внутри – кожа Connolly цвета шампанского, а на приборной панели, дверях и центральной консоли разместились вставки из орехового дерева и стерлингового серебра. За электроприводным разделительным окном пассажиров сзади ждут откидные сиденья, столики для письма, барный шкафчик, телевизор и видеомагнитофон. Кстати, в 2026 году машина прошла техобслуживание.

Сейчас ставка держится на уровне 2077 долларов (примерно 172,5 тыс. рублей) – но это лишь стартовая цифра на раннем этапе торгов, а не рыночная оценка. Продавец уверяет, что автомобиль уже выставлялся и однажды ушел новым за 2,1 млн фунтов (232,8 млн рублей по текущему курсу). Независимых подтверждений этой суммы, правда, отыскать не удалось.

О другом автомобиле, который скоро покинет рынок, «За рулем» уже рассказывал.

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