Что проверить в машине до первых морозов, чтобы не остаться на обочине
Перед приходом зимы в автомобиле стоит проверить несколько узлов и заменить часть расходников – на это указывает руководитель новосибирского отделения ФАР Вячеслав Ашурков.
Первыми в списке идут жидкости: охлаждающая и тормозная. Их состояние нужно оценить заранее, не откладывая на момент, когда за окном уже устойчивый минус.
Аккумулятор – еще один пункт, который Ашурков советует не оставлять без внимания. Проверить его лучше до наступления холодов.
В перечень входит и моторное масло. По сути, речь о базовом наборе, который автовладелец вполне может осмотреть сам или показать машину специалисту.
Отдельная история – бачок омывателя. Воду из него надо слить и залить незамерзающую жидкость, иначе при первых морозах она просто замерзнет.
О том, годятся ли зимние шины после десяти лет в гараже, «За рулем» уже подробно разбирался.
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