Зимние шины 10 лет пролежали в гараже: они еще годные?

Эксперт «За рулем» напомнил о потере сцепных свойств залежавшихся зимних шин

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Что делать, если зимним шинам около 10 лет, но протектор достаточно высокий, да и шипы на месте?

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Ответ эксперта

Алексей Ревин, «За рулем»:

– Сцепные свойства старой шины ухудшаются, в том числе из-за затвердевания резиновой смеси. «Держать» дорогу как новые они уже не способны.

В качестве полумеры можно рекомендовать снизить давление в них примерно на 0,2–0,3 бара: пятно контакта шины с дорогой возрастет, что частично компенсирует потерю сцепных свойств.

Также больше шипов будет взаимодействовать с дорогой. Конечно, ускорится износ шин, вырастет расход топлива, ухудшится управляемость. Лучше заменить шины новыми.

У вас есть вопросы? Присылайте их через наш бот-предложку в Телеграм. Либо напишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».

4 ситуации, когда зимние шины лучше поставить пораньше, описаны тут.