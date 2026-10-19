Обслуживание съедает бюджет? Пять машин с минимальной стоимостью владения в РФ

Перечислены пять экономичных новых автомобилей в России до 4 млн рублей

Пять моделей с наименьшей полной стоимостью владения среди официально представленных в России автомобилей ценой до 4 млн рублей – это Evolute i-JOY, Evolute i-SPACE, Tenet T7, Geely EX5 EM-i и Москвич 3. Перечень привел Юрий Блинов, директор по маркетингу АГ «Авилон».

Лидером рейтинга стал Evolute i-JOY. Комментируя его позицию, эксперт отметил: «Самый доступный официально представленный электромобиль в России и один из лидеров по стоимости владения – Evolute i-JOY. Минимальные расходы на обслуживание, низкая стоимость зарядки, государственная поддержка при покупке и официальная сервисная сеть делают его одним из самых выгодных предложений на рынке».

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Вторую строчку занимает Evolute i-SPACE. Этот последовательный гибрид, по сути, помогает заметно сократить траты на ежедневные поездки, особенно в городе. Третьим Блинов назвал Tenet T7: локальная сборка, официальная сервисная сеть, доступность запчастей и конкурентная цена – все это делает модель привлекательной, если считать полную стоимость владения.

Замыкают пятерку Geely EX5 EM-i и Москвич 3. Geely сочетает умеренный расход топлива с возможностью каждый день ездить на электротяге, а эксплуатационные расходы у него остаются относительно невысокими.

Москвич 3, по словам Блинова, по-прежнему в числе самых выгодных машин по совокупным затратам. Доступная цена покупки, сравнительно недорогое обслуживание, развитая сервисная сеть и невысокая стоимость запасных частей – вот его преимущества, заключил эксперт.

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