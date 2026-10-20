Крупный флагманский кроссовер Jaecoo сильно подешевел в России: актуальные цены

Jaecoo J8 2026 в комплектации Престиж+ подешевел в России на 100 тысяч рублей

На российском рынке флагманский кроссовер Jaecoo J8 2026 года производства получил прямую выгоду. Речь идет о максимальной комплектации «Престиж+»: теперь ее можно купить за 4 745 000 рублей, сэкономив 100 тыс. рублей. По сравнению с базовой ценой это на 2,06% меньше.

А вот на две другие версии 2026 года – «Комфорт» и «Престиж» – такая скидка не распространяется. Их рекомендованные розничные цены остались прежними: 4 330 000 и 4 645 000 рублей соответственно.

Jaecoo J8

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Для всех трех исполнений 2025 года выпуска прямых выгод тоже нет. Цены на них варьируются от 4 219 000 до 4 779 000 рублей. Если конкретнее, версия «Комфорт» стоит 4 219 000, «Престиж» – 4 569 000, а «Престиж+» – 4 779 000 рублей.

Под капотом у всех комплектаций – 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 249 л. с. и максимальным крутящим моментом 385 Нм. Он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 8,5 секунды, а заявленный расход бензина АИ-95 в смешанном цикле – 8,1 литра на 100 км.

По размерам Jaecoo J8 – самый крупный кроссовер в актуальной российской линейке бренда. Длина составляет 4820 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2820 мм. Дорожный просвет равен 210 мм, а объем багажника в зависимости от конфигурации задних сидений меняется от 717 до 2021 литра. Также автомобиль получил топливный бак на 65 литров и 20-дюймовые колесные диски.

В стандартное оснащение входят светодиодные фары, панорамная крыша с люком, система кругового обзора на 540 градусов, проекционный дисплей и двухзонный климат-контроль. Кроме того, во всех комплектациях есть адаптивный круиз-контроль, система автоматического экстренного торможения, ассистент удержания в полосе и подвеска с регулируемой жесткостью амортизаторов.

Особенности комплектаций Престиж и Престиж+

Для комфорта водителя и пассажиров предусмотрены обогрев передних и задних сидений, вентиляция передних кресел, подогрев руля, лобового стекла и форсунок омывателя. В список оборудования также входят дистанционный запуск двигателя, электропривод багажной двери, беспроводная зарядка смартфона мощностью 50 Вт и поддержка Apple CarPlay и Android Auto без подключения кабеля.

Версии «Престиж» и «Престиж+» дополнительно оснащаются передними сиденьями с массажем, оттоманкой для переднего пассажира, встроенным видеорегистратором и аудиосистемой с 14 динамиками вместо 12 в базовой версии. Также у них есть кожаная отделка кресел, электрорегулировка рулевой колонки и дополнительные подушки безопасности.

Главная особенность топового исполнения «Престиж+», на которое теперь действует прямая выгода, – интеллектуальная система полного привода. В отличие от других комплектаций, она предусматривает задний дифференциал с двумя муфтами на полуосях, позволяющими независимо распределять крутящий момент между задними колесами. Кроме того, система оснащена механизмом отключения карданного вала: когда полный привод не нужен, передача крутящего момента на заднюю ось размыкается.

Кстати, в сентябре бренд Jaecoo поднимал цены на весь модельный ряд в России. Кроссоверы J6 и J7 в некоторых версиях, а также J8 в комплектациях 2026 года тогда подорожали на 30-60 тыс. рублей. А в октябре менее доступными стали компактный паркетник Jaecoo J6 и его российский аналог Jeland J6: базовые цены не изменились, но выгода в 100 тыс. рублей при покупке больше не предлагается.

Пока одни китайские модели дешевеют, другие готовятся подорожать — о причинах «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!