Эксперт оценил эксперимент с цветной разметкой в России
Цветная дорожная разметка способна помочь автомобилистам быстрее понимать, куда ведет та или иная полоса, и реже ошибаться при перестроении. Такую точку зрения высказал Леонид Ольшанский – почетный адвокат России и вице-президент «Движения автомобилистов России».
По словам Ольшанского, новшество не должно усложнить движение. Наоборот, разные цвета могут подсказывать направление – скажем, поворот направо или налево. В плотном потоке, да еще когда конфигурация полос не до конца очевидна, такая подсказка особенно кстати.
Юрист обратил внимание и на права участников движения: при внедрении инициативы их нужно учитывать. Четкая визуальная навигация, по его мнению, пригодится и в городе, и на дальних маршрутах. Водителю не придется подолгу вглядываться в указатели – сориентироваться получится быстрее.
Что уже сделано на практике? На проспекте Генерала Дорохова перед съездом на МКАД появилась экспериментальная светоотражающая разметка. В Центре организации дорожного движения пояснили: красные стрелки направляют машины на южный участок магистрали, синие – на северный.
Ранее «За рулем» разбирался с вопросом о передаче номеров по наследству.
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