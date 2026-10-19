Эксперт оценил эксперимент с цветной разметкой в России

Ольшанский: цветная разметка может упростить навигацию водителей

Цветная дорожная разметка способна помочь автомобилистам быстрее понимать, куда ведет та или иная полоса, и реже ошибаться при перестроении. Такую точку зрения высказал Леонид Ольшанский – почетный адвокат России и вице-президент «Движения автомобилистов России».

По словам Ольшанского, новшество не должно усложнить движение. Наоборот, разные цвета могут подсказывать направление – скажем, поворот направо или налево. В плотном потоке, да еще когда конфигурация полос не до конца очевидна, такая подсказка особенно кстати.

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Юрист обратил внимание и на права участников движения: при внедрении инициативы их нужно учитывать. Четкая визуальная навигация, по его мнению, пригодится и в городе, и на дальних маршрутах. Водителю не придется подолгу вглядываться в указатели – сориентироваться получится быстрее.

Что уже сделано на практике? На проспекте Генерала Дорохова перед съездом на МКАД появилась экспериментальная светоотражающая разметка. В Центре организации дорожного движения пояснили: красные стрелки направляют машины на южный участок магистрали, синие – на северный.

Ранее «За рулем» разбирался с вопросом о передаче номеров по наследству.

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