Будут ли сотрудники ГАИ лишать прав: пояснения ведомства

МВД прокомментировало новость о лишении прав автоинспекторами с марта 2027 года

Сообщения о том, что с марта 2027 года сотрудники Госавтоинспекции смогут лишать водителей прав, в МВД России опровергли. Разъяснение ведомство разместило на своем сайте 16 октября.

На деле новые правила говорят о прекращении права управления при определенных медицинских обстоятельствах. Лишение прав как административное наказание здесь ни при чем – так в министерстве и объяснили суть изменений.

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С 1 марта 2027 года медицинские заключения водителей будут оформляться в электронном виде, а сведения о них – передаваться в МВД. Если у водителя выявят медицинские противопоказания или ранее не появлявшиеся ограничения к управлению транспортными средствами, ему предоставят три месяца для внеочередного медосвидетельствования. Если противопоказания подтвердятся или водитель уклонится от обследования, Госавтоинспекция сможет прекратить его право управления транспортом соответствующих категорий.

«Обращаем внимание, что прекращение права управления транспортным средством не означает лишения права управления транспортным средством. Возврат водительского удостоверения в данном случае производится после устранения факторов, выявленных в ходе медицинского освидетельствования», - подчеркнули в МВД.

Лишение права управления является одним из видов административного наказания и назначается судом за грубые или систематические нарушения ПДД, а для возврата удостоверения необходимо сдать теоретический экзамен.

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