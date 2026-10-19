Как приостановка господдержки скажется на авторынке

Эксперт Мольков: приостановка программ господдержки окажет давление на авторынок

С 1 октября 2026 года программы льготного автокредитования и лизинга остановлены. Для российского авторынка это обернется давлением в четвертом квартале, причем настолько ощутимым, что весь рост, накопленный с начала года, может сойти на нет. Такую точку зрения агентству « Автостат» высказал Дмитрий Мольков, заместитель генерального директора по финансовым сервисам ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр».

По его словам, за счет льготных схем закрывалось до 15% реализации автомобилей. Цифра, прямо скажем, не маленькая.

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг», переводит разговор в штуки. После досрочного завершения господдержки в 2026 году авторитейл может не досчитать порядка 36 – 43 тыс. автомобилей, то есть 10 – 12% от общего прогнозируемого объема продаж четвертого квартала в легковом сегменте.

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Кого просадка заденет больнее всего

Кирилл Бакулин, руководитель управления « Автокредитование» Т-Банка, ждет эффекта другого рода: те покупатели, для которых господдержка – весомая часть экономики покупки, способны перенести сделку и дождаться возобновления программы. Насколько массовым выйдет это явление, зависит от того, какими окажутся параметры программы на 2027 год.

Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат», называет конкретные жертвы. Основной удар придется на продажи продукции АВТОВАЗа, «Москвича» и «Моторинвеста». Тяжело стартовать будет и только что начавшимся продажам нового российского электромобиля «Атом»: без программы господдержки электрокар стоит почти 4 млн рублей, а на фоне конкурентов это «оверпрайс».

Юрий Блинов, директор по маркетингу АГ «Авилон», рассуждает так: в отсутствие программ господдержки часть нагрузки неизбежно перейдет на производителей и дилеров. Не исключены дополнительные кредитные программы, субсидирование ставки, trade-in-бонусы, прямые скидки. Правда, слово «возможно» здесь ключевое – при текущей волатильности рынка его участники будут сохранять спокойствие и холодный рассудок. Да и полностью заместить государственную субсидию, особенно 925 тыс. рублей в сегменте электромобилей и гибридов, за счет маржи не выйдет.

Генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий рассуждает: «При этом можно смело ожидать под конец года значительного роста объемов продаж параллельного импорта в сегментах льготного утиля (ДВС до 160 л.с.), особенно по таким брендам как Toyota и Mazda, а также в «заряжаемой» нише ( Changan, Geely, Zeekr). Не уверен, что такое изменение структуры авторынка в четвертом квартале принесет госбюджету больше доходов, чем унесли бы разумные размеры дополнительных госсубсидий».

Пока льготный автокредит на паузе, доступный автомобиль в России рискует так и остаться мечтой — об этом «За рулем» уже рассказывал.

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