Автомобиль за 500 000 руб. в России: почему дешевая машина так и остается мечтой
Можем ли мы выпускать простенькие машинки? Без всяких наворотов и заумных микропроцессоров, а просто таких, чтобы ездили? Выпускают же нечто подобное, например, в Индии...
Смысл таких предложений понятен. Дескать, не нужны нам все эти Евро-10: все равно полстраны ездит с пробитыми каталитическими нейтрализаторами. А все потуги вазов-газов-уазов сделать что-то современное только раздражают. Так пускай иномарочную нишу на нашем авторынке и дальше заполняют китайские товарищи, а мы тем временем с удовольствием вспомним детство и пересядем на ВАЗ-2101 и Москвич-2140. Там никаких микропроцессоров с заумными программами нет, на санкции таким машинкам наплевать, а раздражающие «Чек энджины» никогда не загорятся перед носом. Давайте прикинем, что к чему.
Равнение на Индию?
Упомянув Индию, первым делом заглянем туда. Если отталкиваться от суммы в полмиллиона рублей, то такие автомобильчики там действительно сыщутся.
К примеру, Bajaj Qute в пересчете на рубли стоит примерно 264 тыс. рублей, Renault Kwid – от 450 тыс. рублей, Tata Aeris – 464 тыс. рублей.
А Tata Nano в свое время стоила немногим более 200 тыс. рублей. Однако же в 2019 году ее сняли с производства из-за невостребованности! Ей поставили в вину несоответствие требованиям безопасности.
В прошлой жизни самым дешевым нашенским автомобильчиком одно время была Ока. В активе у нее – мотор, четыре колеса, передний привод, крыша над головой – покупайте! Однако же быстро выяснилось, что к минимальной цене наш человек хотел бы приплюсовать наличие вместительного багажника, мощного движка, вместительного салона и так далее. В итоге же в бестселлеры Ока не попала.
Самый дешевый автомобиль в России в 2026
Сегодня самой дешевой отечественной машинкой у нас является Лада Гранта, цена которой старается заползти на семизначную отметку. Всех, кто знает, как сделать ее вдвое дешевле, приглашаем на ВАЗ, чтобы объяснить это заводчанам. Но предварительно все-таки прикиньте все аргументы против: их наберется очень много.
Судите сами. За индийскую зарплату порядка 28 тыс. рублей на вазовский конвейер никто не пойдет. Объем продаж той же Гранты у нас небольшой – до 400 тыс. машин в год. Про себестоимость локализованных у нас компонентов думать совсем не хочется, потому что сравняться с китайскими деталями вследствие несопоставимых объемов выпуска нам абсолютно нереально. В вышеупомянутой Индии десятилетиями выстраивалась полная цепочка поставщиков: от стали и пластмасс до электроники. Практически всё производится внутри страны или в соседних азиатских странах с минимальными издержками. Чтобы машина в России стоила 500 тысяч, потребуется весь комплекс производств внутри страны.
А самое главное заключается в том, что покупать упрощенные до уровня велосипеда автомобильчики у нас не станут. Индийские машинки при такой стоимости оснащаются моторчиками 0,6 – 1,2 литра и получают в краш-тестах полторы звезды. В нашей стране такой транспорт сгодится разве что для поездок по территории пляжа или выставки. А покупать такое за свои деньги для реальной эксплуатации – нет, спасибо. В России нужны как минимум мощный отопитель, хорошая теплоизоляция, уверенный зимний пуск и т.п.
Возрождаем Жигули?
Ну да, ну да… Для начала возьмем калькулятор и попробуем перевести цены эпохи СССР в нынешние. Подходы могут быть разными, но в среднем получается так: ВАЗ-2101 сегодня получил бы ценник примерно в 1,3 млн рублей, а за ГАЗ-24 пришлось бы выложить около 3 млн рублей.
Многовато, правда? Но и это еще не всё. Только в известной сказке деревянный дурачок находит какую-то дверь, за которой его ждет готовенькое производство в виде театра: приходи – и делай что душе угодно. А заодно надейся, что зрители почему-то сразу потянутся именно к тебе, а не к плохому Карабасу-Барабасу с его отлаженным производством-репертуаром.
Но ни на ВАЗе, ни на ГАЗе такой потайной двери нет. Как нет и заброшенного цеха, где достаточно было бы включить покрытый паутиной рубильник и пустить конвейер, с которого тут же поползут знакомые машинки с ладьями или оленями на решетках радиаторов.
Машинки, даже устаревшие, надо из чего-то собирать. Но складов с нужными комплектующими больше нет. Как нет и поставщиков каких-нибудь трамблеров или карбюраторов. А также задних мостов, оптики и всего остального. Где сейчас взять штампы под ГАЗ-24 или Москвич-2140? Опять-таки, приобретать у китайцев? Не проще ли будет заказать им сразу готовые машинки, похожие на вожделенные Жигули?
А себе вы такое купите? С разгоном до сотни за 20 с лишним секунд, без усилителя руля и тормозов, без климат-контроля и современной оптики? И главное – за несколько миллионов, никак не дешевле.
Увы – мечтать о копеечных ценах сегодня просто наивно. Да и не станет ни один завод создавать конкуренцию своим же современным моделям.
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