Автомобиль за 500 000 руб. в России: почему дешевая машина так и остается мечтой

Эксперт Колодочкин подсчитал, сколько сегодня стоили бы Жигули с конвейера

Можем ли мы выпускать простенькие машинки? Без всяких наворотов и заумных микропроцессоров, а просто таких, чтобы ездили? Выпускают же нечто подобное, например, в Индии...

Смысл таких предложений понятен. Дескать, не нужны нам все эти Евро-10: все равно полстраны ездит с пробитыми каталитическими нейтрализаторами. А все потуги вазов-газов-уазов сделать что-то современное только раздражают. Так пускай иномарочную нишу на нашем авторынке и дальше заполняют китайские товарищи, а мы тем временем с удовольствием вспомним детство и пересядем на ВАЗ-2101 и Москвич-2140. Там никаких микропроцессоров с заумными программами нет, на санкции таким машинкам наплевать, а раздражающие «Чек энджины» никогда не загорятся перед носом. Давайте прикинем, что к чему.

Равнение на Индию?

Упомянув Индию, первым делом заглянем туда. Если отталкиваться от суммы в полмиллиона рублей, то такие автомобильчики там действительно сыщутся.

К примеру, Bajaj Qute в пересчете на рубли стоит примерно 264 тыс. рублей, Renault Kwid – от 450 тыс. рублей, Tata Aeris – 464 тыс. рублей.

А Tata Nano в свое время стоила немногим более 200 тыс. рублей. Однако же в 2019 году ее сняли с производства из-за невостребованности! Ей поставили в вину несоответствие требованиям безопасности.

В прошлой жизни самым дешевым нашенским автомобильчиком одно время была Ока. В активе у нее – мотор, четыре колеса, передний привод, крыша над головой – покупайте! Однако же быстро выяснилось, что к минимальной цене наш человек хотел бы приплюсовать наличие вместительного багажника, мощного движка, вместительного салона и так далее. В итоге же в бестселлеры Ока не попала.

ВАЗ-1111 Ока

Самый дешевый автомобиль в России в 2026

Сегодня самой дешевой отечественной машинкой у нас является Лада Гранта, цена которой старается заползти на семизначную отметку. Всех, кто знает, как сделать ее вдвое дешевле, приглашаем на ВАЗ, чтобы объяснить это заводчанам. Но предварительно все-таки прикиньте все аргументы против: их наберется очень много.

Судите сами. За индийскую зарплату порядка 28 тыс. рублей на вазовский конвейер никто не пойдет. Объем продаж той же Гранты у нас небольшой – до 400 тыс. машин в год. Про себестоимость локализованных у нас компонентов думать совсем не хочется, потому что сравняться с китайскими деталями вследствие несопоставимых объемов выпуска нам абсолютно нереально. В вышеупомянутой Индии десятилетиями выстраивалась полная цепочка поставщиков: от стали и пластмасс до электроники. Практически всё производится внутри страны или в соседних азиатских странах с минимальными издержками. Чтобы машина в России стоила 500 тысяч, потребуется весь комплекс производств внутри страны.

А самое главное заключается в том, что покупать упрощенные до уровня велосипеда автомобильчики у нас не станут. Индийские машинки при такой стоимости оснащаются моторчиками 0,6 – 1,2 литра и получают в краш-тестах полторы звезды. В нашей стране такой транспорт сгодится разве что для поездок по территории пляжа или выставки. А покупать такое за свои деньги для реальной эксплуатации – нет, спасибо. В России нужны как минимум мощный отопитель, хорошая теплоизоляция, уверенный зимний пуск и т.п.

Возрождаем Жигули?

Ну да, ну да… Для начала возьмем калькулятор и попробуем перевести цены эпохи СССР в нынешние. Подходы могут быть разными, но в среднем получается так: ВАЗ-2101 сегодня получил бы ценник примерно в 1,3 млн рублей, а за ГАЗ-24 пришлось бы выложить около 3 млн рублей.

Многовато, правда? Но и это еще не всё. Только в известной сказке деревянный дурачок находит какую-то дверь, за которой его ждет готовенькое производство в виде театра: приходи – и делай что душе угодно. А заодно надейся, что зрители почему-то сразу потянутся именно к тебе, а не к плохому Карабасу-Барабасу с его отлаженным производством-репертуаром.

Но ни на ВАЗе, ни на ГАЗе такой потайной двери нет. Как нет и заброшенного цеха, где достаточно было бы включить покрытый паутиной рубильник и пустить конвейер, с которого тут же поползут знакомые машинки с ладьями или оленями на решетках радиаторов.

Машинки, даже устаревшие, надо из чего-то собирать. Но складов с нужными комплектующими больше нет. Как нет и поставщиков каких-нибудь трамблеров или карбюраторов. А также задних мостов, оптики и всего остального. Где сейчас взять штампы под ГАЗ-24 или Москвич-2140? Опять-таки, приобретать у китайцев? Не проще ли будет заказать им сразу готовые машинки, похожие на вожделенные Жигули?

За какую сумму вы приобрели бы подобный новенький автомобиль, возродись он сегодня? Тысяч за 100, думаю, не больше. Но его себестоимость будет кратно выше

А себе вы такое купите? С разгоном до сотни за 20 с лишним секунд, без усилителя руля и тормозов, без климат-контроля и современной оптики? И главное – за несколько миллионов, никак не дешевле.

Увы – мечтать о копеечных ценах сегодня просто наивно. Да и не станет ни один завод создавать конкуренцию своим же современным моделям.

О том, что сегодня предлагает российский рынок, «За рулем» уже рассказывал на большом тесте полноприводных кроссоверов нашей сборки.

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