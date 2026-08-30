Добротный бюджетник Renault – цена 1,2 млн рублей

Кроссовер Renault Kwid обновил внешность, светотехнику и салон – объявлены цены

Компания Renault обновила свой паркетник Kwid – малыш длиной 3,7 метра сохранил силовую установку, но освежил внешность и интерьер.

Двухуровневая головная оптика фактически не поменялась, но за счет совершенно иного переднего бампера с черными акцентами передняя часть выглядит существенно пересмотренной. Судя по промо-фото, модель сохранит опциональную двухцветную окраску с черными стойками кузова и крышей. Колесные диски 14", разумеется, тоже новые. Салон здорово осовременили: теперь тут цифровые приборы, новый руль с модернизированным лого и, для топ версий, мультимедиа с экраном 10,1".

Технически машина осталась прежней: трехцилиндровый двигатель работает с 5-ступенатой МКП. При использовании бензина движок выдает 68 л.с., а если залить биоэтанол, будет 71 л.с. Последнее уточнениие объясняется просто: машинка рассчитана на рынок Бразилии, где цена обновленной версии уже объявлена – 71 190 реалов или около 1,2 млн рублей.

Ранее «За рулем» рассказал, что к нам повезли конкурента Renault Kwid, это японский Suzuki S-Presso, причем в РФ они стоят примерно тех же денег.