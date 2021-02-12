8 моделей, которых не хватает в России

Сейчас у нас продается около 300 моделей. А ведь семь лет назад было в полтора раза больше. Тем временем по дорогам мира колесят сотни вариантов, которые могли бы освежить отечественный рынок!

1. Renault Kwid: самый дешевый кроссовер года

В России марка Renault заработала имидж производителя бюджетных машин. Поэтому дорогой кроссовер Koleos плохо продавался и в результате ушел с рынка. Казалось бы, компания могла бы «потолкаться локтями» среди бюджетных вариантов. Но нет: супердешевому субкомпактному псевдокроссоверу Renault Kwid уже пять лет, но к нам его так и не привезли.

Модель придумали для Индии и Бразилии. При длине 3,7 м она почти на 40 см короче, чем Sandero Stepway. Концепция та же: переднеприводный хэтч с задранным клиренсом и ярко выраженным обвесом. Построен на модульной платформе CMF-A, которая современнее и технологичнее российской В0/Global Access.

Правда, есть один момент, из-за которого Renault Kwid у нас мог бы и не «зайти», — силовые установки. Под капотом стоят агрегаты объемом всего-то 800 «кубиков» и литр мощностью 54 и 68 л.с. соответственно. Альтернативой механике выступает тугодумный робот с одним сцеплением.

Renault Kwid

Цена (в переводе на рубли): 300 000 руб.

2. Suzuki Ignis: гибридный городской «малыш»

Крошечный кроссовер Suzuki — модель имиджевая для компании, на большие продажи не «заточенная». Но Ignis настолько обаятельный, что грех пройти мимо. В нем те же 3,7 м длины, что и в Renault Kwid. Но концепция иная.

В модельном ряду марки Suzuki Ignis не самый маленький (например, рамный внедорожник Jimny еще на 5 см короче). Модель оснащена полным приводом с муфтой подключения задних колес. Хотя можно взять и моноприводный вариант. Клиренс 170 мм, что по меркам городских кроссоверов неплохо.

Возможностей двигателя 1.2 мощностью 89 л.с. хватает для городской езды, но на трассе машина слабовата.

Suzuki Ignis

Цена (в переводе на рубли): 1,4 млн руб.

3. Toyota Raize: качественный внедорожник

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Год назад увидели свет близнецы Toyota Raize и Daihatsu Rocky. Четырехметровые компактные кроссоверы весят около тонны и стоят в переводе на наши деньги от 1 млн рублей. Внедорожник от Тойоты за миллион — это ли не потенциальный бестселлер? Увы, такой ценник возможен только при локализации, а она вряд ли случится.

Литровый мотор выдает 98 л.с. и работает в связке с вариатором. Последний совмещает клиноременную основную часть, классическую для CVT, и набор шестеренок, как в традиционных коробках передач, для сбережения вариаторной части при интенсивных стартах. Из наворотов есть адаптивный «круиз», мультимедиа с 9-дюймовым экраном, двухцветная окраска с черной крышей и разные стайлинг-пакеты.

Toyota Raize

Цена (в переводе на рубли): от 1 млн руб.

4. Chevrolet Tracker: мини-кроссовер нового поколения

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Недавно Chevrolet вернулась в Россию с бюджетными моделями — Spark, Nexia и Cobalt. Появилась надежда на появление и других доступных машин, которые в большом ассортименте производит завод в Узбекистане. Chevrolet обещает еще паркетник Tracker.

Машина в России хорошо известна: это перелицованный Opel Mokka, пользовавшийся некогда хорошим спросом. И агрегаты те же: 140-сильный атмосферник 1.8 (адаптированный под бензин АИ-92), механика или 6-ступенчатый автомат. Модели уже девятый год, но смотрится пока хорошо. Если назначить цену, как сегодня просят за Hyundai Creta или Renault Kaptur, модель не потеряется.

Chevrolet Tracker

Цена (в переводе на рубли): от 1 млн руб.

5. Peugeot 208/Opel Corsa: интересные дизайнерские работы

В-класс в России превратился в скопище бюджетных седанов. Хэтчбеки не выживают и при локальной сборке: даже сверхуспешные Kia Rio и Hyundai Solaris от них отказались из-за низкого спроса. А все же хочется видеть для разнообразия и европейские автомобили.

Opel Corsa

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Если что-то и появится у нас, то, скорее всего, это будут соплатформенные Peugeot 208 и Opel Corsa (альянс Peugeot-Citroen пару лет как владеет Опелем). Предпосылки следующие. Peugeot, несмотря на мизерные продажи, продолжает возить к нам новинки: кроссовер 2008 на подходе. Opel же в этом году перезапустился на российском рынке, и ему надо усилить модельный ряд, ныне состоящий всего из двух моделей.

Машины стильно выглядят и отменно оснащены. Понятно, что чисто электрические версии, на которые делается ставка в Старом Свете, в России не нужны (пока!). А вот трехцилиндровые турбомоторы, возможно, не отпугнут желающих.

Peugeot 208

Цена (в переводе на рубли): пока не известна.

6. Ford Focus: четвертое поколение легенды

Если шансы Chevrolet Tracker попасть к российским дилерам велики, то модель Ford Focus их лишена. Бренд покинул нашу страну, оставив только коммерческий Transit, и возвращаться не собирается. Но нельзя просто так взять и забыть модель, которая наряду с Логаном стояла у истоков иномарочного бума в России.

Focus несколько лет был у нас самой продаваемой иностранной машиной. Сейчас он удерживает эту позицию только на вторичном рынке. Конечно, репутацию подпортило третье поколение, оказавшееся по сравнению с предшественником теснее, да и внешность многим не нравилась. Однако текущая версия Фокуса выглядит привлекательно, а многообразие версий, включая псевдокроссовер, выделяет машину среди конкурентов.

Ford Focus

Цена (в переводе на рубли): от 1,6 млн руб.

7. Nissan Terra: новый рамный внедорожник

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Из пикапов нередко делают полноценные внедорожники. Например, Toyota Нilux и Fortuner или Mitsubishi L200 и Pajero Sport. У Ниссана тоже такая есть: Navara и построенный на его базе универсал Terra. Неразрезной задний мост, жестко подключаемый полный привод и заявленный клиренс 225 мм — с такими конструктивными особенностями на машине можно смело съезжать с асфальта.

Покупателя в России Nissan Terra нашел бы. Однако к нам его везти не собираются. Странно с учетом того, что марка на нашем рынке переориентировалась на кроссоверы, убрав из продажи все легковушки. И вдобавок вынуждена выживать, столкнувшись с падением спроса и отсутствием новинок.

Учитывая стоимость, в бестселлеры не пробьется, но кому-то точно нужна.

Nissan Terra

Цена (в переводе на рубли): около 2,5–3 млн руб.

8. Citroen C4 SpaceTourer: комфортный семейный минивэн

Не только в России, но и во всем мире минивэны чувствуют себя плохо. Вместо них покупатели предпочитают кроссоверы, которые тоже могут предложить семь-восемь мест в салоне для детей и взрослых. Сегмент вымирает даже в США и Европе, где в прежние десятилетия был в цене. У нас же на такие машины дефицит.

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Те модели, что представлены в России, ориентированы на корпоративные парки и бизнес-перевозки. Начиная от относительно доступного «китайца» GAC GN8 (от 2,7 млн рублей) и заканчивая Мерседесом V-класса и Фольксвагеном Мультивэн, которые могут стоить (в зависимости от комплектации) вдвое дороже. Для семьи — ничего, для такси — тоже. Недавно рынок покинул последний представитель класса, Citroen Grand C4 SpaceTourer (чуть раньше ушел Ford Galaxy).

И вот компания Kia объявила, что в 2021-м начнет ввозить большой Carnival. Хорошо бы и французы вернули бы стильный SpaceTourer.

Citroen C4 SpaceTourer

Цена (в переводе на рубли): не ниже 2 млн руб.

Почему не привозят?

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Сегодня производители предпочитают перестраховаться. Вложишься в адаптацию, в сертификацию (это немалые средства), а модель «не пойдет».

Считают деньги и владельцы. В былые времена, если понравившегося автомобиля не было в России, платил перегонщикам или пригонял сам. Сегодня траты на госпошлину, растаможку и установку ГЛОНАСС делают такой вариант невыгодным.

Пять крутых кроссоверов, которых нам не хватает, — тут.

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Фото: фирмы-производители