Ford Focus III на вторичке: длинный список проблем

Новые легковые Форды в России больше не продаются, но найти достойный подержанный экземпляр пока еще можно.

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Сегодня речь о третьем поколении Фокуса — не таком успешном, как предшествующее. Но все же это настоящий породистый «европеец».

Ford Focus III Годы выпуска — 2010–2019

Рестайлинг — 2014 г.

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Фокус нередко критикуют — тесный, низкий и недешевый. Есть и технические сложности. Например, коробка Powershift — преселективный робот, который пришел на смену обычному автомату — весьма проблемная. Для связки из «пауэршифта» и мотора «один и шесть» существует восемь версий софта — и ни одного идеального. Внешний блок управления роботом оказался слаб не только софтом, но и пайкой. Бракованные ЭБУ шли на конвейеры по всему миру аж до 2013 года. Ford признал ошибку, но блоки поменяли не всем. Стоит уточнить факт замены.

Роботы толковые?

С одной стороны Getrag, который делал этот агрегат, поступил мудро: приводы здесь надежные, чисто электрические, а не гидравлические. Но на копеечных сальниках первичного вала сэкономил. В результате манжеты начинали течь на почти новых машинах, и масло попадало на сухие диски сцепления. Те проскальзывали или настолько насыщались маслянистой жижей, что фрикционные накладки разбухали и диски вставали в распор с корзиной. А если смазка оказывалась на вилках, то она, как магнит, притягивала грязь и песок — и вся эта дрянь скапливалась под пыльниками вилки. В итоге вилки переставали нормально перемещаться, и электромотор не мог сдвинуть вилку через этот сгусток масла и грязи.

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Таким образом на дорестайловых Фокусах коробки сами себя убивали тысяч за 30–40 км. Потом появились новые прошивки, Getrag сменил поставщиков ЭБУ и сальников, плюс были перекроены выжимной подшипник и вилки.

Кстати, о вилках. Их положение блок управления определяет по простым электромагнитным датчикам, поэтому на вилках есть небольшие магниты. Со временем они могут отваливаться — и коробка начнет «сходить с ума». Поэтому фордовский сервисный бюллетень предписывает при обнаружении ослабленного магнита заменить коробку передач в сборе.

После ряда итераций робот довели до ума, но мы все равно не советуем его брать. Еще Getrag делал «мокрый» преселектив, и он на контрасте неплох, но ставился лишь на дизели.

То есть достойного автомата нет?

Есть. С полуторалитровым наддувным Ecoboost доступен обычный автомат. Это хорошая ресурсная шестиступка, которая любит две вещи: прогрев (хотя бы короткий) и чистое масло. Так, обновлять смазку лучше каждые 45 тысяч км.

А механика надежная?

Не очень. Эта коробка хорошо известна со времен второго Фокуса. Она слаба уплотнениями, так что однажды может остаться без масла. Та пятиступка, что полагается младшим моторам, нередко шумит подшипником первичного вала. Менять его обычно приходится тысяч через 100–120.

Пыльники колесных приводов редко служат дольше полутора сотен тысяч километров. Естественно, когда гофра прохудится, это подорвет здоровье ШРУСов. Первыми обычно гибнут внутренние. Поэтому логично превентивно обновлять резинки каждые 100 000 км, не дожидаясь трещин и надрывов. Как можно догадаться, этого почти никто не делает.

А какой мотор лучше?

Ни дизельных, ни бензиновых турбомоторов на рынке почти нет: больше 80% выставленных на продажу машин — с атмосферным движком «один и шесть», который перешел третьему Фокусу от второго. Объем один, а мощности разные: 86, 105, 120 и 125 сил. Этот мотор Ford делает так давно, что от детских болезней, по идее, не должно остаться и следа. Увы, к старым болячкам прибавились новые.

Первые тиражи третьего Фокуса не только плохо заводились, но и моментально зарастали нагаром. Оказалось, что, «допиливая» древний агрегат под свежие эконормы, айтишники написали очень кривую прошивку… Нормальная появилась на рубеже одиннадцатого-двенадцатого годов.

Что меняли по гарантии?

В пятнадцатом году фордовцы бросились по гарантии менять жгут от датчика абсолютного давления — он нужен для расчета массы воздуха, дозировки топлива, управления холостым ходом и для расчета угла опережения зажигания. С фонящей от помех проводкой движок работал через пень колоду.

Другой косяк по электрической части устранили во время рестайлинга четырнадцатого года. До этого проводка заднего кислородного датчика моментально протиралась термозащитой, попутно отрубая вентилятор системы охлаждения.

О чем следует знать всем владельцам?

Блок управления двигателем упрятан за передним левым подкрылком — чем чаще моешь машину, тем больше шансов, что на блок и проводку будет попадать вода. А там до замыкания или коррозии недалеко! Такое часто случалось на машинах такси, которые поливают чаще других. Вдобавок подкрылок после скачки по буеракам имеет привычку деформироваться. Потеряв форму, локер вообще открывает ЭБУ всем ветрам и грязи.

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Клапан управления фазовращателем на выпускном распредвалу любит подтекать, а иногда из него бьет фонтан масла, и мотор моментально остается без смазки. Такой же сценарий случится, если не приглядывать за состоянием заднего сальника коленвала. Считается, что после рестайлинга и клапан, и сальник стали более-менее пристойного качества.

Все остальные плюсы и минусы известны давным-давно. Плюс — крепкий привод ГРМ, в котором ремень служит честные 120 тысяч км пробега. Минус — при ревизии привода полезно обновить водяной насос, так как до следующей замены он точно не протянет. Многие жалуются, что 1.6 громко работает. Это правда — поршни при перекладке могут прямо грохотать, но без последствий для ресурса.

Моторы российской сборки не хуже?

В сентябре 2015-го движки получили российскую прописку, а через полгода их начали ставить на Фокус. Из нашего сырья делали отливки коленвалов, блоков и головок. Вдобавок клеймо «Сделано в России» несли крышки коренных подшипников, свечи зажигания и даже поршни. Наши моторы — не хуже британских.

Кроме 1.6 еще реально повстречать двухлитровый атмосферник — это процентов 15–20 из всех объявлений. Стоит подумать перед покупкой — на хороший движок навесили прямой впрыск и этим всё испортили. Притом хорошая тихая «четверка» после внедрения непосредственной подачи стала дикой и взбалмошной. Вибрации быстро разбивают опоры мотора. Есть версия, что дерготня — причина негерметичности ТНВД. Он начинает пропускать бензин наружу, тот через прокладки попадает внутрь движка. Звучит сказочно, но жидкое масло реально погубило не один агрегат!

На замену ТНВД можно попасть даже при небольшом пробеге: видимо, насос плохо переваривает наше топливо. Не сильно любят отечественный бензин и форсунки. Выбросить гроздь ошибок на панель приборов Ford готов уже через 30–40 тысяч км пробега — промывать инжекторы надо принудительно, не дожидаясь жалоб со стороны электроники.

На тройник системы охлаждения из-под клапанной крышки капает масло. Бывает, что смазка разъедает прокладки фитинга и под капотом открывается водопад из антифриза. Чтобы этого не произошло, неплохо менять прокладку клапанной крышки на стадии «уже сопливит, но еще не льет». А иногда достаточно и просто подтянуть крышку, ослабленную вибрациями.

Редкие версии — если найду, брать?

На смену двум литрам пришел турбированный 1.5. Штука редкая, поэтому нормальной статистики почти нет. Понятно лишь, что впрыск также требует регулярной промывки форсунок. Бояться надо отказа помпы. Ради экономии топлива насос подключен через электромагнитную муфту, которая может отказать, и тогда хозяин Фокуса отправится на ремонт головки блока. Кстати, про головку. Здесь нет гидрокомпенсаторов, и тепловые зазоры надо регулировать каждые 100 тысяч пробега.

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Дизель — двухлитровый «француз» из обоймы концерна PSA. Агрегат крепкий, у него даже топливная аппаратура живет по 150–200 тысяч км и чудит по мелочи. Например, мотор может глохнуть на холодную. Это первый симптом забитых форсунок, которые можно почистить либо специальным составом, либо ультразвуковой мойкой.

У «геометрии» турбины от наших реагентов может окислиться электрический разъем. Частные мастера быстро и недорого устраняют проблему, а вот официалы считают, что надо менять турбину целиком. Может оплавиться корпус топливного фильтра — это всего лишь электрообогрев перестарался. Но менять крышку и электроразъем все же придется.

Напоследок о моторах: советуем всем владельцам Фордов очень бдительно подбирать заправки. Особенно это касается дореформенных Фокусов. От совсем уж плохого топлива массово мрут не только датчики кислорода, но и дорогущие катализаторы. Притом часто вскрытие показывает здоровые соты, но бортовая электроника всё равно требует замены «каталика».

Советы всем фордоводам

Мы бы посоветовали не пользоваться омывателем стекла, но это нереально. До 2013 года моторчик омывателя за правой фарой коварно подпускал водички, которая далее по жгуту проводки могла добраться до блока электроники. В самом печальном случае блок ВСМ отказывал сразу. Но бывало, что Форд начинал чудить, а электрики хватались за голову, выискивая причину плавающих неисправностей.

Усаживая вперед крупного пассажира, сразу предупредите, чтобы он не елозил ногами под передней панелью. Под бардачком стоит блок предохранителей, который очень легко оборвать или повредить. И посмотрите, как убого проложен жгут электропривода замка по крышке багажника.

Кстати, о крышке — рассмотрите ее кромки. Обычно на них нет краски — она стирается от контакта с задним бампером, и в итоге это место становится очагом коррозии. Другие очаги на арках задних колес, стыках передних крыльев и бампера. Но вообще нашествия рыжей бестии этот Форд почти не боится. Во всяком случае, вторые Фокусы гнили быстрее. Хотя покраска одинаково посредственная. Лучше эмаль традиционно держится на машинах, окрашенных металликом. А вот белые и черные экземпляры царапаются и выгорают прямо на глазах. Еще одна фордовская традиция — мягкие «стекла» фар. На сухую их протирать категорически нельзя.

А подвеска живучая?

В жалобах на хруст при повороте руля виноваты опорные подшипники стоек. Они начинали хрустеть всего через 10–15 тысяч. В 2014 году Ford выпустил узел с улучшенной защитой от влаги и грязи.

Рулевую рейку от стуков тоже лечили, но, как показало время, не вылечили. Так что, если из-под капота доносится постукивание при проезде неровностей, придется смириться. В сети есть масса рецептов избавления от шумной напасти, но ни один из них не лечит на все сто. Греметь может не только рейка, но и… пыльники рулевых тяг! У авто после рестайлинга этой проблемы нет.

Ходимость подвески от года выпуска не зависит. Главный источник растрат — задние амортизаторы: на машинах-такси одни сдаются за 20–30 тысяч км. В гражданском режиме демпфирующих элементов хватает тысяч на 50–70, не больше. За этим неприятным исключением подруливающая задняя многорычажка ходит под 150 тысяч км. Затем продольные тяги идут на ремонт, а поперечные — на замену.

Спереди ходовая остается в форме до 100–120 000 км, притом даже стойки стабилизатора будут кряхтеть, но держаться. И только ступичные подшипники на плохих дорогах готовы отправиться на кладбище запчастей через 50 тысяч километров. На втором Фокусе подшипники менялись вместе со ступицей, а для третьего их можно прикупить отдельно.

Удивительное дело: на вторичке третий Фокус может стоить дешевле второго. Это ли не показатель надежности? Хотя второму поколению уже сто лет в обед. Если уж брать этот Форд, то только после рестайлинга, с мотором «один и шесть» и механической коробкой.