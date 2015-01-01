5 крутых кроссоверов, которых не хватает у нас

При условии локальной сборки все эти автомобили окажутся вам очень интересны (по крайней мере по цене).

Препятствием на пути интересных машин в Россию стало не только затяжное пикé экономики. Сложность и дороговизна сертификационных процедур заставляют семь раз отмерить, прежде чем выводить модель в продажу. И большинство брендов предпочитают не рисковать.

Renault Kwid

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Второе поколение Renault Duster представили в Европе почти три года назад — осенью 2017-го во Франкфурте. Для нас у французов были припасены Arkana и Kaptur, и потому отвлекать внимание более дешевой новинкой не стали. Итог — нового Дастера нет до сих пор. В представительстве говорят, что машина «выйдет в срок», но какой — не уточняют.

А ведь у Renault есть сверхдоступная по современным меркам машина. Знакомьтесь: псевдокроссовер (или высокий хэтчбек) Kwid. Его в 2015 году представили в Индии и начали продавать за 3500–5000 евро (306 250 — 437 500 рублей). Конечно, импорт в такую сумму не впихнуть, а вот локальную сборку — вполне. И ведь свободные мощности в России есть.

Renault Kwid

В длину пятидверка недотягивает и до 3,7 метра. Это меньше, чем Lada Granta в самом коротком исполнении с кузовом хэтчбек. Базовая версия, разумеется, у Квида совсем голая. Но по заказу доступны мультимедийка, кондиционер, электропакет, парктроник, камера заднего вида. Есть даже цифровая комбинация приборов. Двигатели по российским меркам смешные: рабочим объемом 0,8 и 1,0 л, с отдачей 54 и 68 л.с. соответственно. В качестве альтернативы «ручке» есть робот с одним сцеплением.

С дорожным просветом 184 мм и традиционной для Renault живучей подвеской Kwid мог бы заставить вас подумать не только о Гранте.

Skoda Kamiq и Volkswagen T-Cross

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Дебютанты последних двух лет Skoda Kamiq и Volkswagen T-Cross — младшие представители SUV-линеек своих марок. Платформа MQB-A0 наличия полного привода не предполагает.

Зато это «европейцы» без скидок. По части насыщенности опциями и уровня отделки к ним нет претензий. На роль семейной машины для двоих или семьи с одним малышом подойдут. Ценники в Старом Свете в переводе на рубли оказываются не ниже 1,55 млн.

Skoda Kamiq Volkswagen T-Cross

Toyota Raize

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Toyota — единственная популярная у нас марка, которая не разменивается на бюджетные модели. В доступном В-классе у нее ни седана, ни паркетника. Кассу делают Camry, RAV4 и Крузеры. Однако дополнительным классным вариантом видится кроссовер Toyota Raize. Его рассекретили под конец 2019 года. Машина заточена под азиатские страны. Отсюда и длина меньше четырех метров. Базовый мотор литр-турбо неплохой отдачи в 98 «лошадей». Есть и полный привод, что у аналогичных «европейцев» редкость, а в Японии встречается и на кей-карах.

Toyota Raize

На родине Toyota Raize отдают как минимум за 1,68 млн иен (в рублях — 1,13 млн). Но на локализацию рассчитывать не приходится, а без нее Raize превратится во второй C-HR. Последний при переднем приводе, невеликих габаритах и невыдающемся нутре стоит от 1,87 млн рублей!

Chevrolet Tracker

Узбекские автомобили завода «УзАвто» в последние годы представлены в России нестабильно и непонятно. Сначала бренд Daewoo заменили на Ravon. Его запускали дважды, и оба раза дело глохло. Теперь марку заменили на Chevrolet и начали поставлять все те же три «бюджетника» — бывшие Spark, Aveo и Cobalt.

А что еще есть в портфеле «УзАвто»? В нем 13 американских моделей, включая гиганта Tahoe. Наиболее интересен и перспективен Tracker. Это отлично знакомый нам Opel Mokka, но с иным оформлением. И начинка не изменилась со времен хороших продаж Опеля: атмосферник 1.8 мощностью 140 сил сочетается с «ручкой» или 6-ступенчатым автоматом. Если бы начались поставки, у нас наверняка бы вспомнили некогда симпатичную модель.

Chevrolet Tracker

Mazda СХ-30

В России самая популярная Мазда — кроссовер СХ-5. «Шестерка» не очень популярна. Кем усилиться? Так и просится компактный CX-30.

Это дебютант прошлогоднего Женевского автосалона. У марки уже вышли до этого СХ-3 и СХ-4, поэтому пришлось придумать нестандартный двухзначный числовой индекс. По габаритам новичок вписывается между паркетниками «трешкой» и «пятеркой». Полный привод — есть.

Mazda СХ-30

На Мазду СХ-30 еще в прошлом году получили ОТТС. Для нас сертифицировали версию с мотором 2.0 мощностью 150 сил с двумя типами коробок передач и привода. Но дальше дело застопорилось. Видимо, карты спутал в очередной раз ухнувший вниз рубль. Но вряд ли, пройдя все круги сертификации, Mazda откажется от вывода модели на наш рынок. Так что из всей нашей подборки эта машина имеет больше всего шансов появиться в продаже.

В Германии базовый СХ-30 доступнее СХ-5 на 185 тысяч рублей. Значит у нас он мог бы стартовать с 1,45–1,5 млн.

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Фото: фирмы-производители