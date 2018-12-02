Почему приходится выбирать между мотором, ассистентами и отделкой? Непонятно!

Этот дизайн будет стариться долго. Разве скажешь, что C‑HR уже четыре года, а прототипы были показаны еще в 2014-м? У нас его стали продавать в 2018 году, а под конец 2019‑го в России появились рестайлинговые машины. Сейчас в моих руках именно такая.

Toyota C‑HR. Цена в России — от 1 865 000 ₽. Помимо однотонных вариантов есть и пять видов двухцветной окраски кузова. За доплату можно «индивидуализировать» кузов разноцветными стикерами со спортивной символикой, молдингами и накладками на бампер.

Изменения — точечные. Новый передний бампер с переехавшими выше противотуманками и широкой решеткой радиатора, подретушированный задний бампер, спойлер на крышке багажника, светодиодные (частично или полностью) фары и фонари, новый ярко-рыжий цвет кузова — это всё.

Салон, сотканный из разнофактурных пластиков, безупречно собран и технократически уютен.

Тачскрин — 8 дюймов с быстрым откликом и хорошей графикой — заметно приятнее прежнего.

Воспользовавшись случаем, российский офис Тойоты решил перетасовать комплектации, в результате из прайс-листов исчез C‑HR с механической коробкой — его почти не покупали. Виват, вариатор!

Моторы прежние: 1.2 турбо (116 л.с.) у машин в версии Cool и атмосферный 2.0 (148 л.с.) в комплектации Hot. А ведь именно здесь хочется перемен! Полный привод доступен лишь с турбомотором, и стоит такой «крутой» C‑HR аж 2 205 000 рублей — на 340 тысяч дороже двухлитрового переднеприводного. Вот бы нам двухлитровый полный привод! Мечтать не вредно: такого сочетания нет ни на одном рынке. И больше покупают версию попроще — два литра, передний привод. Я тоже взял такую.

С асфальта съезжать не стоит: недопривод и клиренс 160 мм. А вот по городу — в кайф. Мотора могло быть и «больше», но в большинстве случаев хватает. C‑HR построен на платформе GA-C с низким центром тяжести, под которую заточены передняя подвеска McPherson и задняя многорычажка. Каким-то чудным образом инженерный коктейль сочетает задорную управляемость с прекрасной плавностью хода и беззвучной отработкой неровностей.

Обычные с виду сиденья удачно сочетают комфорт и «цепкость».

Сзади достаточно места для двоих. Высокая линия остекления оставляет смешанное чувство — что-то среднее между защищенностью и клаустрофобией. Обогрева задних сидений нет.

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В этой тишине снова возникают вопросы.Я специально тормознул у ближайшего дилера Тойоты и воткнул флешку с Led Zeppelin в выставленный в шоу-руме C‑HR в топовой комплектации — звук классный, задиристый и утонченный.

А почему приходится выбирать между мотором, электронными ассистентами и отделкой? В менее дорогом C‑HR нельзя заказать автопарковщик, системы помощи при движении задним ходом и мониторинга слепых зон. Бог с ним, с ионизатором воздуха, но дайте возможность доплатить за кожаный салон и остаться с двумя литрами!

Стандартное оборудование небедное: светодиодные фары ближнего и дальнего света, ходовые огни, боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания, передние и задние датчики парковки, бесключевой доступ и запуск мотора. Спасибо за новую мультимедийку с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, но почему в машине за такие деньги нет беспроводной зарядки? А вот у Селтоса за 1,8 миллиона уже есть.

Каким-то чудом C‑HR сочетает задорную управляемость с прекрасной плавностью хода.

Яркий снаружи и нескучный внутри Где беспроводная зарядка для смартфона?

Toyota C‑HR

Длина/ширина/высота/база 4360/1795/1565/2640 мм

4360/1795/1565/2640 мм Объем багажника 297 л

297 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1987 см³; 109 кВт/148 л.с. при 6000–6100 об/мин; 189 Н·м при 3800–3900 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1987 см³; 109 кВт/148 л.с. при 6000–6100 об/мин; 189 Н·м при 3800–3900 об/мин Максимальная скорость 195 км/ч

195 км/ч Время разгона 0–100 км/ч 11,0 с

11,0 с Топливо/запас топлива АИ‑92/50 л

АИ‑92/50 л Средний расход топлива 6,9 л

6,9 л Трансмиссия передний привод; CVT