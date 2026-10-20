В России продают «капсулу времени»: 18-летний Passat с пробегом 950 км

За фактически новый Volkswagen Passat B6 2008 года просят 2,1 млн рублей

На российском рынке появилось необычное предложение: Volkswagen Passat B6 2008 года выпуска с пробегом всего 950 км.

За автомобиль, который провел почти два десятка лет в гараже, продавец просит 2 100 000 рублей. Сумма сопоставима со стоимостью нового отечественного универсала Lada Vesta SW Cross в богатой комплектации с 1,8-литровым мотором, которая оценивается примерно в 2 067 000 рублей.

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Серебристый седан немецкой сборки оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с., механической коробкой передач и передним приводом. Судя по объявлению, у машины в комплектации Trendline был всего один владелец, она не участвовала в ДТП, не числится в розыске и растаможена. Салон и кузов, по заверениям продавца, не требуют ремонта.

Особое внимание привлекает история хранения автомобиля. Владелец утверждает, что все эти годы Passat стоял в теплом и хорошо проветриваемом гараже и не выезжал в зимний период или в плохую погоду. Именно благодаря этому, как уверяет продавец, удалось сохранить оригинальное лакокрасочное покрытие в идеальном состоянии и избежать появления каких-либо дефектов.

Пробег в 950 километров указан как оригинальный.

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