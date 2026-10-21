Три бренда изменили цены на новые автомобили в октябре

Марки Changan, Soueast и VGV поменяли цены у отдельных моделей

Мониторинг сайтов дистрибьюторов, официально работающих в России, который провели эксперты агентства « Автостат», показал: в октябре ценники на новые машины переписали еще три бренда.

Легкий коммерческий автомобиль Changan Star Truck прибавил 10 тысяч рублей. В относительных величинах – плюс 0,5%, то есть для этого сегмента подорожание почти незаметное.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Зато в легковом сегменте движение пошло в противоположную сторону. Кроссовер Soueast S06 потерял в цене 70 тысяч рублей: в зависимости от комплектации снижение составило от 2,0 до 2,3%.

Подешевел и VGV U70 Plus – правда, речь только о версии Люкс, которая стала доступнее на 5700 рублей (минус 0,2%).

Одна оговорка: во всех случаях имеются в виду рекомендованные розничные цены – без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

О кроссовере, который в России оказался дешевле «китайцев», «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!