Три бренда изменили цены на новые автомобили в октябре
Мониторинг сайтов дистрибьюторов, официально работающих в России, который провели эксперты агентства « Автостат», показал: в октябре ценники на новые машины переписали еще три бренда.
Легкий коммерческий автомобиль Changan Star Truck прибавил 10 тысяч рублей. В относительных величинах – плюс 0,5%, то есть для этого сегмента подорожание почти незаметное.
Зато в легковом сегменте движение пошло в противоположную сторону. Кроссовер Soueast S06 потерял в цене 70 тысяч рублей: в зависимости от комплектации снижение составило от 2,0 до 2,3%.
Подешевел и VGV U70 Plus – правда, речь только о версии Люкс, которая стала доступнее на 5700 рублей (минус 0,2%).
Одна оговорка: во всех случаях имеются в виду рекомендованные розничные цены – без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.
О кроссовере, который в России оказался дешевле «китайцев», «За рулем» уже рассказывал.
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