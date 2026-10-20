Готов к выходу на рынок: каким получился новый Chery Arrizo 7

Компания Chery готовится запустить в продажу седан Arrizo 7 нового поколения

До конца года на домашнем рынке должен появиться Chery Arrizo 7 нового поколения – компания уже готовит седан к продажам. Покупателям дадут выбор между чисто бензиновой версией и подзаряжаемым гибридом. Официальные фотографии машины с возрожденным именем Arrizo 7 Chery опубликовала в августе. Всего через несколько дней седан показали публике на автосалоне в Чэнду. Теперь модель есть в свежем каталоге китайского Минпрома, а значит, разрешение на массовое производство и запуск продаж получено.

Прежний Chery Arrizo 7 выпускали с 2013 по 2018 год. Позже эта «четырехдверка» послужила основой для Kaiyi E5 – модели, которую знали и в России. Правда, сам бренд Kaiyi российский рынок уже покинул.

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Новая «семерка» получила крупную радиаторную решетку в стиле Audi, агрессивные бамперы и вытянутые фары. Сзади – фонари в виде раздельных узких полосок. Для седана предусмотрены 16– или 17-дюймовые диски; кстати, можно будет заказать красные тормозные суппорты и обычный люк в крыше вместо панорамного.

Chery Arizzo 7

Габариты, салон и сравнение

Возрожденный Chery Arrizo 7 имеет длину 4739 мм, ширину 1850 мм и высоту 1491 или 1498 мм – в зависимости от версии. Колесная база составляет 2770 мм.

По сути, новинка лишь немногим компактнее предназначенного для Китая Chery Arrizo 8 Pro и его «брата» для России Tenet A8. Длина китайской «восьмерки» – 4800 мм, расстояние между осями – 2790 мм. У Tenet A8 длина 4757 мм, а колесная база такая же, как у нового Arrizo 7.

Интерьер новой «семерки» на официальных изображениях еще не показали, и в сертификате снимков салона тоже нет. Зато во время презентации Chery Arrizo 7 в Чэнду местным журналистам удалось заглянуть внутрь. Седан имеет узкий приборный экран и огромный дисплей мультимедийной системы. На центральном тоннеле находятся ряд кнопок и площадка для беспроводной зарядки смартфона. Вместо привычного селектора трансмиссии – подрулевой рычажок.

Chery Arizzo 7

Бензиновая версия и гибрид C-DM

Новый Chery Arrizo 7 предложат как в чисто бензиновой версии, так и в виде подзаряжаемого гибрида. «Традиционный» вариант оснащен бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 156 л.с. и роботом.

У гибрида установка C-DM: в нее входят атмосферный мотор 1.5 мощностью 112 л.с., электродвигатель и трансмиссия DHT. Информации об отдаче электродвигателя еще нет, а вот емкость батареи равна 19.5 кВт·ч. Ранее в Chery сообщили, что суммарный запас хода гибридного седана превысит 1700 км.

Ожидается, что на домашний рынок седан Chery Arrizo 7 нового поколения выйдет до конца этого года.

Chery Arizzo 7

О том, что происходит с ценами на китайские автомобили в России, «За рулем» уже рассказывал.

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