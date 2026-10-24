Этот Гризли — бюджетный конкурент Dacia Bigster

Парижский дебют Fiat Grizzly: чисто ДВС, гибрид и электромобиль — к 2027 году

На Парижском автосалоне (проходил с 12 по 18 октября) состоялась премьера кроссовера Fiat Grizzly – старшего брата Grande Panda. Модель получит бензиновые, гибридные и полностью электрические версии.

Продажи новинки стартуют в январе 2027 года по цене от 26 тысяч долларов. Автомобиль будет доступен как в классическом внедорожном кузове, так и в спортивном варианте Fastback.

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Построенный на платформе Smart Car концерна Stellantis, Grizzly разделяет техническую базу с Citroen C3 Aircross и Vauxhall Frontera. При длине около 4,5 метра он немного крупнее этих моделей, но предлагает только пять мест.

Его главными соперниками станут Dacia Bigster и базовые версии Nissan Qashqai. Генеральный директор Fiat Оливье Франсуа отметил, что новинка продолжает курс на «умные, доступные автомобили с дизайнерской ДНК Fiat».

Внешне Grizzly легко узнать по угловатым пропорциям семейства Panda: глянцевая черная накладка на пиксельные фары, удлиненные светящиеся элементы и массивные накладки на колесные арки. Fastback отличается соединяющей фонари черной панелью сзади.

Обе версии представлены в ярких цветах «бархат» и «жженый оранжевый».

В салоне – 10-дюймовая цифровая приборная панель и 10,25-дюймовый сенсорный экран, а также фиксированные кнопки климат-контроля. Отделка использует переработанные материалы, включая бамбуковое волокно. Багажник стандартной версии вмещает 545 литров, у Fastback – 608 Бензиновые модификации оснащаются 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем с механикой, гибридные – тем же мотором с 6-ступенчатым автоматом и встроенным электромотором мощностью 143 л. с.

Электроверсии получат батареи на 44 или 54 кВт·ч с запасом хода около 290 и 400 км соответственно. Зарядка мощностью 100 кВт позволяет пополнить батарею с 10 до 80% примерно за полчаса.

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