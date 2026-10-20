«Газпромнефть-СМ» развивает обучение будущих инженеров и механиков

«Газпромнефть – смазочные материалы» подвела первые итоги работы G-Profi Expert Center в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете (СибАДИ).

Эксперты компании организовали для студентов практический интенсив, который прошел на базе фирменной станции технического обслуживания автомобилей. За год работы эксперт-центр стал площадкой для профессионального обучения и повышения квалификации специалистов из России и зарубежных стран.

«Газпромнефть-СМ» последовательно создает современную образовательную среду в партнерских вузах. Компания задает высокие стандарты диагностики оборудования, объединяет опыт ведущих специалистов и экспертов, а также разрабатывает инновационные решения в данной отрасли», – отметил заместитель генерального директора компании Александр Никитин.

Он также добавил, что компания готова и в дальнейшем делиться экспертизой с будущими специалистами, подготовкой которых занимается в том числе Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет.

Эксперт-центр на базе СибАДИ был открыт в 2025 году и стал первым в России вузовским центром, специализирующимся на диагностике промышленного оборудования и транспорта. Для студентов подготовили специальную программу «Диагностика техники». В ходе занятий они изучают особенности устройства узлов и механизмов и учатся определять их техническое состояние с помощью оборудования предиктивной диагностики. Закрепить теоретические и практические знания учащиеся могут во время выездных мероприятий на предприятиях Омской области.

«СибАДИ и "Газпромнефть-СМ" связывает многолетнее плодотворное сотрудничество, которое началось еще в 2010 году. Опыт специалистов компании в работе с мобильным диагностическим оборудованием помогает нашим студентам еще в ходе обучения получить навыки работы, которые будут востребованы в дальнейшем», – подчеркнул ректор вуза Александр Жигадло.

По его словам, в будущем стороны планируют расширять и укреплять партнерство.

G-Profi Expert Center включает региональные центры технической поддержки предприятий различных отраслей — промышленности, транспорта, сельского хозяйства и других производственных сфер. Всего в России и других странах работают 40 площадок. Каждая из них оснащена лабораторией для отбора и исследования проб масла и мультимедийной системой.

Сервис G-Lab, созданный с применением технологий искусственного интеллекта, анализирует результаты лабораторных исследований работающего масла и прогнозирует состояние оборудования и смазочных материалов. Он помогает оценивать ресурс техники, устанавливать интервалы замены с учетом условий эксплуатации и выявлять потенциальные неисправности на ранних этапах, что позволяет избежать внеплановых ремонтов.

Напомним, ранее сообщалось, что «Газпромнефть-СМ» адаптировала подборщик масел под индивидуальные запросы автомобилистов.