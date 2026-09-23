«Газпромнефть-СМ» адаптировала подборщик масел под индивидуальные запросы автомобилистов

«Газпромнефть – смазочные материалы» обновила цифровой подборщик масел, дополнив его возможностями выбора продукта с учетом индивидуальных условий эксплуатации автомобиля.

Теперь пользователи могут подобрать моторное масло для работы в мороз или жару, при спортивном стиле вождения, для повышенной защиты двигателя от износа при поездках по бездорожью, а также для увеличения ресурса масла при коротких городских маршрутах и длительном стоянии в пробках.

Сервис ориентирован как на обычных автомобилистов, так и на специалистов СТО и автотранспортных предприятий. Обновление подборщика стало очередным шагом в развитии цифровых решений компании.

Онлайн-сервис помогает подобрать продукцию для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и спецтехники. Помимо моторных масел, пользователям доступны трансмиссионные масла, гидравлические, тормозные и охлаждающие жидкости. Поиск можно осуществлять не только по марке и модели транспортного средства, но и по вязкости либо требованиям автопроизводителя. В основу подборщика легли почти 20 лет опыта «Газпромнефть-СМ» и экспертиза команды специалистов.

Как отметил заместитель генерального директора компании Николай Дорошенко, в последнее время выбор масел и технических жидкостей для автомобиля стал существенно сложнее из-за меняющихся конструкций двигателей, требований автопроизводителей и самих сценариев эксплуатации.

«В таких условиях универсального совета уже недостаточно. Чтобы максимально упростить и ускорить эту задачу, специалисты нашей компании разработали цифровой подборщик, который модернизируют на постоянной основе», – подчеркнул он.

Цифровой подборщик работает с 2023 года и доступен на сайтах Gazpromneft и G-Energy. Платформа позволяет сразу перейти к покупке выбранного продукта — через маркетплейс либо в ближайшем магазине, который можно найти на карте и посмотреть его контактные данные. Кроме того, при необходимости пользователь может записаться на СТО для замены масла. Воспользоваться сервисом можно с компьютера или смартфона, а также через кассы самообслуживания на фирменных АЗС компании. Это позволяет подобрать необходимое масло непосредственно на месте, приобрести его и продолжить обслуживание автомобиля.

«Газпромнефть – смазочные материалы» является лидером по фасованной продукции в РФ. Компания производит каждую третью канистру моторных масел в стране. Ассортимент превышает 150 видов моторных масел для различных двигателей и условий эксплуатации.

Напомним, ранее сообщалось, что «Газпромнефть-СМ» разработала масло для газопоршневых двигателей.