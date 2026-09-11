«Газпромнефть-СМ» разработала масло для газопоршневых двигателей

Специалисты «Газпромнефть – смазочные материалы» создали моторное масло G-Profi SGE 40 MA для газопоршневых двигателей.

Продукт разработан для стационарных энергетических установок, применяемых при выработке электроэнергии и тепла на промышленных предприятиях, объектах нефтегазовой отрасли, в сельском хозяйстве и коммунальной сфере.

Одно из основных преимуществ G-Profi SGE 40 MA – сочетание высокой устойчивости к окислению и способности работать с топливом с повышенным содержанием серы – такой компонент может присутствовать в природном и попутном газе. Масло сохраняет эксплуатационные характеристики при значительных температурах и нагрузках, снижает износ и риск коррозии деталей двигателя, а также препятствует появлению отложений. Это способствует стабильной работе оборудования и помогает сократить вероятность незапланированных остановок.

При создании нового продукта «Газпромнефть-СМ» применила собственные синтетические базовые масла и современный пакет присадок. Продукт дополняет отечественную линейку смазочных материалов для энергетического сектора и предлагает российскую альтернативу импортным продуктам.

По словам начальника департамента развития продаж в РФ «Газпромнефть-СМ» Андрея Спирина, промышленным предприятиям важно иметь надежный источник энергии непосредственно на своих площадках.

«Газопоршневые установки позволяют использовать в энергетике попутный газ, повышая эффективность его вовлечения в хозяйственный оборот. Для обеспечения стабильного энергоснабжения необходима собственная технологическая база — от оборудования до специализированных смазочных материалов», – отметил Спирин.

Он также добавил, что речь идет не просто о замене импортной продукции, а о создании российских решений, адаптированных к условиям эксплуатации и требованиям конкретных отраслей.

Газопоршневые установки позволяют получать электроэнергию непосредственно на объектах, где она используется. В нефтегазовой отрасли такое оборудование может функционировать на попутном газе, выделяющемся в процессе добычи нефти. Двигатели работают при высоких температурах и нагрузках, поэтому применяемое масло должно сохранять стабильность характеристик и обеспечивать надежную защиту агрегатов на протяжении всего срока эксплуатации.