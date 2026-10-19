Финты с балансировкой — следите за руками!

«За рулем» рассказал, как не пострадать от недобросовестной балансировки колес

В новой статье «За рулем» эксперт Алексей Ревин разбирает ошибки и уловки шиномонтажников, которые могут дорого вам стоить.

Опасность нарваться на некачественный шинный сервис есть всегда: даже в приличном с виду шинном центре вас может ждать не особо добросовестный или не слишком квалифицированный сотрудник. Ошибки и недоработки могут крыться буквально в каждой операции, а уж про особенные хитрости шиномонтажников впору слагать легенды. И отдельной строкой тут стоит прописать нюансы, связанные с балансировкой собранных колес.

На этом колесе грузов слишком много – нужно искать причину

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Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– При балансировке мастер может подложить спичку между диском и планшайбой балансировочного стенда и заявить, что диск кривой, но за некую сумму его легко выправят. Так что следите внимательно за руками.

Ну а просто неопытный балансировщик может установить грузы так, что они на одной стороне будут располагаться двумя группами. Так быть не должно. Две группы грузиков можно заменить одной, но меньшей массы.

При сильном дисбалансе стоит не лепить кучу грузов, а разбортировать шину и провернуть ее относительно диска. Возможно, дисбаланс значительно уменьшится.

Больше о том, чего не следует позволять делать с машиной на шиномонтаже, – в статье «За рулем»!